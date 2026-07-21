۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۲

تعامل استراتژیک برای حمایت از هنرمندان در مسیر اربعین/ تسهیل حضور بازارچه‌های صنایع‌دستی در مناطق حفاظت‌شده جنگی کرمانشاه

تعامل استراتژیک برای حمایت از هنرمندان در مسیر اربعین/ تسهیل حضور بازارچه‌های صنایع‌دستی در مناطق حفاظت‌شده جنگی کرمانشاه

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه، در دیدار با سرهنگ یونس عزیزی، رئیس بنیاد حفظ و آثار جنگ استان، از رایزنی‌های انجام گرفته برای جانمایی هوشمندانه بازارچه‌های صنایع‌دستی در مسیرهای مواصلاتی اربعین خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در راستای برنامه‌ریزی‌های اجرایی برای ایام زیارت اربعین حسینی (ع)، در دیداری رسمی با سرهنگ یونس عزیزی، رئیس بنیاد حفظ و آثار جنگ استان کرمانشاه، پیرامون چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکانی و ایجاد زمینه‌ای مناسب برای هنرمندان صنایع‌دستی در ایام اربعین گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، محور اصلی بحث بر هماهنگی میان‌سازمانی برای جانمایی و استقرار بازارچه‌های صنایع‌دستی در مسیرهای اصلی تردد زائران و در نقاط استراتژیک تحت نظارت بنیاد حفظ و آثار جنگ بود. هدف از این اقدام، ایجاد فرصتی ارزشمند برای معرفی و فروش محصولات دستی کرمانشاه به زائرانی است که از مسیرهای مختلف استان عبور می‌کنند.

امین کوگانی در این نشست اظهار کرد: ما بر این باوریم که ایام اربعین، نه تنها یک مناسبت مذهبی و معنوی، بلکه فرصتی بی‌نظیر برای اقتصاد بومی و معرفی هویت فرهنگی استان از طریق صنایع‌دستی است. هم‌افزایی با بنیاد حفظ و آثار جنگ می‌تواند به ما کمک کند تا بازارچه‌هایی استاندارد و در دسترس را در مسیرهای پرتردد، دقیقاً در نقاطی که بیشترین استقبال زائران را دارند، مستقر کنیم.

سرهنگ یونس عزیزی، رئیس بنیاد حفظ و آثار جنگ استان کرمانشاه نیز در پاسخ به این پیشنهاد، با تاکید بر نقش هنرمندان در حفظ میراث فرهنگی و میراث انسانی، ضمن استقبال از این طرح، اعلام کرد که بنیاد آماده است تا تمامی حمایت‌های لازم را در زمینه جانمایی و تسهیل حضور هنرمندان در مسیرهای مذکور به عمل آورد.

او در گفت‌وگویی صمیمانه با معاون صنایع‌دستی استان، قول همکاری گسترده و حمایت حداکثری از هنرمندان صنایع‌دستی را در راستای ارتقای سطح معیشت آن‌ها در این ایام داد.

این همکاری مشترک، گامی بلند در راستای تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی و ایجاد زمینه‌ای دوسویه برای رونق اقتصادی هنرمندان و همچنین مدیریت بهتر جریان تردد زائران در استان کرمانشاه محسوب می‌شود.

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کد خبر 1405043002197
مهدی خالوندی
دبیر مرضیه امیری

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