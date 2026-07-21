بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امین کوگانی سهشنبه ۳۰ تیرماه در راستای برنامهریزیهای اجرایی برای ایام زیارت اربعین حسینی (ع)، در دیداری رسمی با سرهنگ یونس عزیزی، رئیس بنیاد حفظ و آثار جنگ استان کرمانشاه، پیرامون چگونگی بهرهگیری از ظرفیتهای مکانی و ایجاد زمینهای مناسب برای هنرمندان صنایعدستی در ایام اربعین گفتوگو کرد.
در این دیدار، محور اصلی بحث بر هماهنگی میانسازمانی برای جانمایی و استقرار بازارچههای صنایعدستی در مسیرهای اصلی تردد زائران و در نقاط استراتژیک تحت نظارت بنیاد حفظ و آثار جنگ بود. هدف از این اقدام، ایجاد فرصتی ارزشمند برای معرفی و فروش محصولات دستی کرمانشاه به زائرانی است که از مسیرهای مختلف استان عبور میکنند.
امین کوگانی در این نشست اظهار کرد: ما بر این باوریم که ایام اربعین، نه تنها یک مناسبت مذهبی و معنوی، بلکه فرصتی بینظیر برای اقتصاد بومی و معرفی هویت فرهنگی استان از طریق صنایعدستی است. همافزایی با بنیاد حفظ و آثار جنگ میتواند به ما کمک کند تا بازارچههایی استاندارد و در دسترس را در مسیرهای پرتردد، دقیقاً در نقاطی که بیشترین استقبال زائران را دارند، مستقر کنیم.
سرهنگ یونس عزیزی، رئیس بنیاد حفظ و آثار جنگ استان کرمانشاه نیز در پاسخ به این پیشنهاد، با تاکید بر نقش هنرمندان در حفظ میراث فرهنگی و میراث انسانی، ضمن استقبال از این طرح، اعلام کرد که بنیاد آماده است تا تمامی حمایتهای لازم را در زمینه جانمایی و تسهیل حضور هنرمندان در مسیرهای مذکور به عمل آورد.
او در گفتوگویی صمیمانه با معاون صنایعدستی استان، قول همکاری گسترده و حمایت حداکثری از هنرمندان صنایعدستی را در راستای ارتقای سطح معیشت آنها در این ایام داد.
این همکاری مشترک، گامی بلند در راستای تقویت زنجیره ارزش صنایعدستی و ایجاد زمینهای دوسویه برای رونق اقتصادی هنرمندان و همچنین مدیریت بهتر جریان تردد زائران در استان کرمانشاه محسوب میشود.
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