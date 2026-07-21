به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی معاون صنایع‌دستی کرمانشاه سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در اظهاراتی پیرامون برنامه‌های جدید این معاونت برای حمایت از تولیدکنندگان هنری، از تدوین طرح ویژه «هفته‌بازار صنایع‌دستی» خبر داد.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط حساس ماه‌های گذشته و تأثیر ناگواری که تنش‌های منطقه‌ای و اخبار جنگ بر قدرت خرید مردم و راکد شدن بازار فروش هنرمندان گذاشته بود، تأکید کرد: مدیریت صنایع‌دستی، این رکود را به‌شدت احساس کرده و برای جبران این شرایط، برنامه‌های عملیاتی را در دستور کار قرار داده است.

او افزود: ما کاملاً واقف هستیم که در چند ماه اخیر، با وجود کیفیت بالای آثار تولیدی هنرمندان کرمانشاه، به دلیل شرایط خاص جو سیاسی و اقتصادی، بازار فروش با رکودی بی‌سابقه مواجه شده است. هدف ما در این هفته‌بازار، تنها یک نمایشگاه ساده نیست؛ بلکه هدف ما ایجاد یک "بستر بازاریابی پویا" است تا هنرمند بتواند بدون واسطه و در محیطی مناسب، محصولات خود را به مشتریان عرضه کند.

کوگانی با تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌سازمانی افزود: این رویداد با همکاری و حمایت بی‌دریغ شهرداری کرمانشاه در تأمین فضا و امکانات در پارک‌های اصلی شهر سازمان‌دهی می‌شود.

او افزود: انتخاب پارک‌ها به این دلیل صورت گرفته که دسترسی حداکثری شهروندان و گردشگران را فراهم کنیم و هنر صنایع‌دستی را به قلب زندگی روزمره مردم بازگردانیم.

معاون صنایع‌دستی کرمانشاه تصریح کرد: این هفته‌بازار نه تنها گامی برای جبران افت فروش در ماه‌های اخیر است، بلکه برنامه‌ای بلندمدت برای شناسایی استعدادهای نوظهور و تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی در استان محسوب می‌شود.

کوگانی در پایان از تمامی فعالان این حوزه دعوت کرد تا با بهره‌گیری از این فرصت، در این رویداد مشارکت فعال داشته باشند.

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