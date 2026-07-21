آیین پذیرایی از زوار اربعین در شهرستان صحنه در فهرست رویدادهای گردشگری ثبت شد

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، فهیمه روشن امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه اظهار کرد: شهرستان صحنه به واسطه قرارگیری در مسیر اصلی تردد زائران عتبات عالیات، همهساله میزبان خیل عظیمی از عاشقان حسینی است و مردم این شهرستان با تکیه بر فرهنگ غنی میهماننوازی، خدماترسانی بیوقفهای را به زائران ارائه میدهند.
معاون گردشگری استان کرمانشاه افزود: ثبت رویداد آیین پذیرایی از زوار در شهرستان صحنه در تقویم رویدادهای گردشگری کشور، گامی مهم در جهت حفظ و ترویج این سنت ارزشمند و تقویت ظرفیتهای گردشگری مذهبی در استان است.
او ادامه داد: این آیین نه تنها یک اقدام خدماتی، بلکه نمادی از وحدت و همبستگی مردم منطقه در تکریم زائران اباعبدالله الحسین(ع) محسوب میشود.
روش در ادامه با اشاره به نقش مواکب مردمی در این میزبانی گفت: همه ساله شاهد هستیم که با فرارسیدن ایام اربعین، مردم شهرستان صحنه با برپایی مواکب، ایستگاههای صلواتی و فراهم کردن امکانات اسکان، خالصانه به زائران خدمترسانی میکنند، این مدل از میزبانی مردمی که به صورت خودجوش و سنتی انجام میشود، به یکی از شاخصهای مهم فرهنگی این منطقه تبدیل شده است.
معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر سیاستهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه برای توسعه گردشگری مذهبی تصریح کرد: ثبت این رویداد در سطح ملی به ما کمک میکند تا با نگاهی تخصصیتر به زیرساختهای گردشگری و تقویت فعالیتهای فرهنگی، ضمن تسهیل خدماترسانی به زائران، ظرفیتهای بینظیر شهرستان صحنه را بیش از پیش به کشور معرفی کنیم.
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