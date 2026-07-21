۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۴

آیین پذیرایی از زوار اربعین در شهرستان صحنه در فهرست رویدادهای گردشگری ثبت شد

آیین پذیرایی از زوار اربعین در شهرستان صحنه در فهرست رویدادهای گردشگری ثبت شد

معاون گردشگری استان کرمانشاه از ثبت ملی آیین دیرینه و خودجوش پذیرایی از زوار اربعین حسینی در شهرستان صحنه خبر داد و تأکید کرد: این رویداد، تجلی‌گاه پیوند میان فرهنگ میهمان‌نوازی مردم این دیار با آیین‌های مذهبی است.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، فهیمه روشن امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه اظهار کرد: شهرستان صحنه به واسطه قرارگیری در مسیر اصلی تردد زائران عتبات عالیات، همه‌ساله میزبان خیل عظیمی از عاشقان حسینی است و مردم این شهرستان با تکیه بر فرهنگ غنی میهمان‌نوازی، خدمات‌رسانی بی‌وقفه‌ای را به زائران ارائه می‌دهند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه افزود: ثبت رویداد آیین پذیرایی از زوار در شهرستان صحنه در تقویم رویدادهای گردشگری کشور، گامی مهم در جهت حفظ و ترویج این سنت ارزشمند و تقویت ظرفیت‌های گردشگری مذهبی در استان است.

او ادامه داد: این آیین نه تنها یک اقدام خدماتی، بلکه نمادی از وحدت و همبستگی مردم منطقه در تکریم زائران اباعبدالله الحسین(ع) محسوب می‌شود.

روش در ادامه با اشاره به نقش مواکب مردمی در این میزبانی گفت: همه ساله شاهد هستیم که با فرارسیدن ایام اربعین، مردم شهرستان صحنه با برپایی مواکب، ایستگاه‌های صلواتی و فراهم کردن امکانات اسکان، خالصانه به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند، این مدل از میزبانی مردمی که به صورت خودجوش و سنتی انجام می‌شود، به یکی از شاخص‌های مهم فرهنگی این منطقه تبدیل شده است.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر سیاست‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه برای توسعه گردشگری مذهبی تصریح کرد: ثبت این رویداد در سطح ملی به ما کمک می‌کند تا با نگاهی تخصصی‌تر به زیرساخت‌های گردشگری و تقویت فعالیت‌های فرهنگی، ضمن تسهیل خدمات‌رسانی به زائران، ظرفیت‌های بی‌نظیر شهرستان صحنه را بیش از پیش به کشور معرفی کنیم.

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کد خبر 1405043002201
مهدی خالوندی
دبیر مرضیه امیری

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