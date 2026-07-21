۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۶

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه:

حمایت ویژه از طرح‌های اشتغال‌زایی خانواده‌محور در حوزه الیاف طبیعی/ احیای زنجیره ارزش پشم و ریسندگی در دستور کار قرار دارد

حمایت ویژه از طرح‌های اشتغال‌زایی خانواده‌محور در حوزه الیاف طبیعی/ احیای زنجیره ارزش پشم و ریسندگی در دستور کار قرار دارد

 معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه در بازدید از یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه حلاجی و ریسندگی الیاف طبیعی در کرمانشاه، ضمن تأکید بر ضرورت بومی‌سازی زنجیره تولید صنایع دستی، از تدوین برنامه‌های حمایتی برای گسترش مدل‌های کسب‌وکارهای خرد خانگی در این حوزه خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در حاشیه بازدید از شرکت دانش‌بنیان فعال در زمینه فراوری و ریسندگی الیاف طبیعی، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان کرمانشاه در این صنعت، اظهار کرد: توسعه صنایع‌دستی تنها یک رویکرد اقتصادی نیست، بلکه مسیری برای حفظ هویت فرهنگی و تحقق عدالت اجتماعی از طریق اشتغال‌زایی پایدار در سطوح محلی است.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه با اشاره به اشتغال‌زایی در حوزه حلاجی و بافندگی، افزود: امروزه با نرخ بالای بیکاری در برخی جوامع محلی مواجه هستیم؛ بنابراین استفاده از ظرفیت‌های سنتی با تلفیق دانش‌های نوین، راهکاری هوشمندانه برای تبدیل مواد اولیه ارزان و حتی ضایعات کشاورزی و دامی به محصولات با ارزش‌افزوده بالا است.

کوگانی تصریح کرد: در این طرح، بر خلاف صنایع بزرگ، سرمایه‌گذاری اندک با بازدهی بالا مد نظر قرار گرفته است، استفاده از دستگاه‌های نیمه‌صنعتی کم‌خطر و ارزان، این امکان را فراهم می‌کند که خانواده‌ها در محیط خانه به تولید محصولات متنوعی همچون فرش، جاجیم، شال‌بافی و پوشاک باکیفیت بپردازند.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه، مزیت رقابتی این طرح را فراگیری آن دانست و گفت: یکی از نقاط قوت این مدل، امکان فعالیت برای اقشار مختلف، از جمله بانوان خانه‌دار و افراد دارای معلولیت است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های معیشتی و افزایش امید اجتماعی در خانواده‌ها کمک شایانی کند.

او با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید، تصریح کرد: ما نباید تنها به تولید اکتفا کنیم، مرحله‌بندی از شست‌وشو، رنگرزی و ریسندگی تا بسته‌بندی شیک و بازاریابی علمی، اضلاع اصلی موفقیت این طرح هستند و اداره‌کل میراث‌فرهنگی با استفاده از ظرفیت مربیان محلی و آموزش‌دیده‌های این حوزه، آمادگی دارد تا الگوی این کسب‌وکارهای خرد را در سطح استان توسعه دهد.

کوگانی در پایان تصریح کرد: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در بخش تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات بومی‌سازی‌شده فعالیت می‌کنند، در اولویت است و هدف ما این است که صنایع دستی کرمانشاه با رعایت استانداردهای جهانی و بسته‌بندی مدرن، سهم بیشتری از بازارهای داخلی و صادراتی را به خود اختصاص دهد.

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کد خبر 1405043002198
مهدی خالوندی
دبیر مرضیه امیری

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