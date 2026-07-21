بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امین کوگانی امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه در حاشیه بازدید از شرکت دانشبنیان فعال در زمینه فراوری و ریسندگی الیاف طبیعی، با اشاره به ظرفیتهای بینظیر استان کرمانشاه در این صنعت، اظهار کرد: توسعه صنایعدستی تنها یک رویکرد اقتصادی نیست، بلکه مسیری برای حفظ هویت فرهنگی و تحقق عدالت اجتماعی از طریق اشتغالزایی پایدار در سطوح محلی است.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه با اشاره به اشتغالزایی در حوزه حلاجی و بافندگی، افزود: امروزه با نرخ بالای بیکاری در برخی جوامع محلی مواجه هستیم؛ بنابراین استفاده از ظرفیتهای سنتی با تلفیق دانشهای نوین، راهکاری هوشمندانه برای تبدیل مواد اولیه ارزان و حتی ضایعات کشاورزی و دامی به محصولات با ارزشافزوده بالا است.
کوگانی تصریح کرد: در این طرح، بر خلاف صنایع بزرگ، سرمایهگذاری اندک با بازدهی بالا مد نظر قرار گرفته است، استفاده از دستگاههای نیمهصنعتی کمخطر و ارزان، این امکان را فراهم میکند که خانوادهها در محیط خانه به تولید محصولات متنوعی همچون فرش، جاجیم، شالبافی و پوشاک باکیفیت بپردازند.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه، مزیت رقابتی این طرح را فراگیری آن دانست و گفت: یکی از نقاط قوت این مدل، امکان فعالیت برای اقشار مختلف، از جمله بانوان خانهدار و افراد دارای معلولیت است که میتواند به کاهش هزینههای معیشتی و افزایش امید اجتماعی در خانوادهها کمک شایانی کند.
او با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید، تصریح کرد: ما نباید تنها به تولید اکتفا کنیم، مرحلهبندی از شستوشو، رنگرزی و ریسندگی تا بستهبندی شیک و بازاریابی علمی، اضلاع اصلی موفقیت این طرح هستند و ادارهکل میراثفرهنگی با استفاده از ظرفیت مربیان محلی و آموزشدیدههای این حوزه، آمادگی دارد تا الگوی این کسبوکارهای خرد را در سطح استان توسعه دهد.
کوگانی در پایان تصریح کرد: حمایت از شرکتهای دانشبنیانی که در بخش تأمین مواد اولیه و ماشینآلات بومیسازیشده فعالیت میکنند، در اولویت است و هدف ما این است که صنایع دستی کرمانشاه با رعایت استانداردهای جهانی و بستهبندی مدرن، سهم بیشتری از بازارهای داخلی و صادراتی را به خود اختصاص دهد.
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