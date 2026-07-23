علی‌رضا ایزدی مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث‌معنوی و طبیعی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به توجه گسترده محافل علمی، فرهنگی و رسانه‌ای به پرونده ثبت جهانی «الموت و استحکامات وابسته»، اظهار کرد: در روزهای اخیر نام الموت بار دیگر در کانون توجه اندیشمندان، پژوهشگران و دوستداران میراث‌فرهنگی قرار گرفته است؛ سرزمینی که حاصل سال‌ها پژوهش، حفاظت، مستندسازی و تلاش برای زدودن غبار فراموشی از یکی از ارزشمندترین میراث‌های تاریخی ایران به شمار می‌رود.

وی افزود: اگرچه الموت همواره از منظر باستان‌شناسی، معماری و تاریخ نظامی مورد مطالعه قرار گرفته، اما امروز باید از زاویه‌ای فراتر به آن نگریست؛ زیرا این مجموعه، روایتگر بخشی از حافظه تاریخی و هویت تمدنی ایران است و در خود لایه‌هایی از دانش، فرهنگ، مدیریت سرزمین و زیست هوشمندانه را جای داده است.

ایزدی با اشاره به برگزاری نشست کمیته میراث جهانی یونسکو، تصریح کرد: هر ساله در نیمه تابستان، جامعه جهانی میراث‌فرهنگی گرد هم می‌آید تا بخشی از ارزشمندترین دستاوردهای تمدنی ملت‌ها را در حافظه مشترک بشریت ثبت کند و ایران نیز همواره با اتکا به پیشینه غنی تاریخی خود، اصیل‌ترین جلوه‌های فرهنگ و تمدن خویش را به این مجمع جهانی عرضه کرده است.

مدیرکل ثبت آثار ادامه داد: در روزگاری که برخی جریان‌ها به جای ساختن آینده، در پی تخریب تاریخ و هویت ملت‌ها هستند، تمدن ایرانی همچنان پیام‌آور گفت‌وگو، صلح، خرد، همزیستی و احترام به فرهنگ‌های انسانی است؛ تمدنی که نوروز، مهرگان، سده و تیرگان را به جهان معرفی کرده و همواره بر مدار دانایی و انسان‌دوستی حرکت کرده است.

وی تاکید کرد: تاریخ ایران نشان داده است که هیچ‌یک از تهاجمات ویرانگر، از یورش اسکندر و سلوکیان گرفته تا حمله مغول و جنگ‌های معاصر، نتوانسته‌اند پیوند ایرانیان با هویت تاریخی و فرهنگی خود را از میان ببرند. این سرزمین همواره همچون ققنوسی از دل دشواری‌ها برخاسته و استمرار تمدنی خود را حفظ کرده است.

ایزدی پرونده «الموت و استحکامات وابسته» را فراتر از معرفی یک مجموعه تاریخی دانست و گفت: این پرونده، پیشکش گران‌سنگ ایران به جامعه جهانی است؛ مجموعه‌ای که دانش معماری، مهندسی دفاعی، مدیریت منابع آب، شناخت اقلیم، سازمان فضایی و خلاقیت تمدنی ایرانیان را در قالب یک چشم‌انداز فرهنگی کم‌نظیر به نمایش می‌گذارد.

وی با بیان اینکه الموت را نباید فقط یک قلعه یا مجموعه‌ای از استحکامات دفاعی دانست، افزود: این سرزمین بخشی از روایت بزرگ تمدن ایران است؛ روایتی که از شخصیت‌هایی چون حسن صباح و خواجه نصیرالدین طوسی تا بزرگان فرهنگ و ادب همچون میرعماد، عبید زاکانی، عارف قزوینی و دهخدا امتداد یافته و پیوستگی اندیشه، فرهنگ و دانش ایرانی را بازتاب می‌دهد.

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث‌معنوی و طبیعی در پایان اظهار کرد: بی‌تردید ثبت جهانی این پرونده، تجلی جایگاه تمدن ایرانی ـ اسلامی در حافظه جهانی است. این رخداد، افتخاری برای همه ایرانیان، مردم فرهنگ‌دوست استان قزوین و به‌ویژه مردم صبور، سخت‌کوش و اصیل منطقه الموت خواهد بود؛ مردمی که قرن‌ها پاسدار این میراث ارزشمند بوده‌اند و امروز ثمره آن پاسداری در آستانه دیده‌شدن در مقیاس جهانی قرار گرفته است.

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