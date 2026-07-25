به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالرضا مطاف رئیس ستاد عتبات عالیات استان بوشهر، امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ با بیان اینکه کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان از ۲ ماه پیش فعالیت اجرایی خود را آغاز کرده است، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، امسال تعداد موکب‌های شناسنامه‌دار استان که در سامانه موکب‌داران کشور به ثبت رسیده‌اند، از ۲۳۰ مورد در سال گذشته به ۲۹۵ موکب افزایش یافته است.

رئیس ستاد عتبات عالیات استان بوشهر با تأکید بر ماهیت مردمی حماسه اربعین تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در برپایی این ایستگاه‌های صلواتی، اتکای کامل آن‌ها به نذورات و کمک‌های خودجوش مردم ولایت‌مدار استان بوشهر است. این موکب‌ها بدون دریافت هیچ‌گونه اعتبار یا بودجه دولتی و تنها با تکیه بر همت خیرین و محبان اهل‌بیت (ع) اداره می‌شوند و هزینه‌های اسکان و تغذیه زائران تماماً از سوی مردم تأمین شده است.

رئیس کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان بوشهر با تشریح جغرافیای استقرار این پایگاه‌های مردمی گفت: موکب‌های استان بوشهر در مسیرهای بین استانی از عسلویه تا دیلم مرز شلمچه، نجف اشرف، مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا و همچنین در شهر کربلا مستقر شده‌اند.

مطاف افزود: امسال ۲۰۵ موکب در مسیرهای استانی از عسلویه تا دیلم در مرز خوزستان وظیفه پذیرایی و اسکان زائران را بر عهده دارند. همچنین در مرز شلمچه ۱۱ تا ۱۳ موکب مستقر شده‌اند که به صورت شبانه‌روزی خدمات ارائه می‌دهند.

او به حضور مقتدرانه موکب‌های بوشهری در خاک عراق اشاره کرد و گفت: ۱۱ موکب در شهر نجف اشرف، ۲۳ موکب در مسیر پیاده‌روی و ۴۵ موکب بزرگ نیز در شهر کربلا فعال شده‌اند. در این راستا، ۸۵۰۰ خادم افتخاری به صورت نوبتی و شیفتی، کار خدمت‌رسانی در بخش‌های تغذیه و اسکان را انجام می‌دهند.

رئیس کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان بوشهر با اشاره به اینکه بوشهر معین زائران چند استان دیگر نیز محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: موکب‌های این استان علاوه بر هم‌استانی‌ها، به زائران استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان خدمات می‌دهند. همچنین مفتخریم که امسال پذیرای زائران کشورهای دوست و همسایه از جمله افغانستان و پاکستان نیز هستیم.

مطاف در پایان خاطرنشان کرد: حماسه اربعین نماد پیوند عمیق مردم با ولایت است و خادمان اباعبدالله (ع) در استان بوشهر با تمام توان و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، بهترین شرایط را برای اسکان و تغذیه زائران فراهم کرده‌اند تا این سفر معنوی با آرامش و شکوه هرچه تمام‌تر برگزار شود.

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