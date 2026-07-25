۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۲

مواج شدن خلیج فارس در سواحل استان بوشهر تا سه‌شنبه

مواج شدن خلیج فارس در سواحل استان بوشهر تا سه‌شنبه

با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی بر روی خلیج فارس، سواحل استان بوشهر تا روز سه‌شنبه هفته جاری مواج است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار داشت: از اواخر وقت فردا یکشنبه تا روز سه‌شنبه هفته جاری، با افزایش سرعت وزش باد شمال‌غربی بر روی خلیج فارس، دریا به‌ویژه در بخش‌های شمالی و مرکزی به‌تناوب در برخی ساعات مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه ناپایداری‌های جوی نیز در بخشی از استان دور از انتظار نیست، افزود: از فردا تا پایان هفته، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب در برخی نقاط استان بوشهر، به‌ویژه ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی، رشد ابر و احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به‌صورت رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

او با تشریح وضعیت جوی ۲۴ ساعت آینده تصریح کرد: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی مناطق مه صبحگاهی خواهد بود.

مساعدی ادامه داد: جهت وزش باد در استان بوشهر غالباً جنوب‌غربی تا جنوب‌شرقی خواهد بود و از فردا گاهی شمال‌غربی می‌شود. سرعت باد نیز بین ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود. همچنین امشب تا صبح فردا، در ساعاتی از فراساحل شمالی و مرکزی، شمال‌غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ و گاهی ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد وزید.

او درباره وضعیت خلیج فارس در سواحل استان بوشهر خاطرنشان کرد: ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل استان بوشهر ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود و امشب تا صبح فردا در فراساحل شمالی و مرکزی به ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: فردا در بندر بوشهر، زمان مد دریا ساعت ۰۶:۳۸ و زمان جزر ساعت ۱۵:۲۱ خواهد بود.

مساعدی در پایان با اشاره به تداوم گرما و شرجی در استان گفت: دمای هوا در بوشهر بین ۳۹ تا ۴۷ درجه سانتی‌گراد و رطوبت و شرجی به‌ویژه در نقاط ساحلی تا ۷۵ درصد خواهد رسید.

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کد خبر 1405050300109
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

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