بهگزارش خبرنگار میراثآریا، پیام مساعدی امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به آخرین نقشههای هواشناسی اظهار داشت: از اواخر وقت فردا یکشنبه تا روز سهشنبه هفته جاری، با افزایش سرعت وزش باد شمالغربی بر روی خلیج فارس، دریا بهویژه در بخشهای شمالی و مرکزی بهتناوب در برخی ساعات مواج خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه ناپایداریهای جوی نیز در بخشی از استان دور از انتظار نیست، افزود: از فردا تا پایان هفته، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب در برخی نقاط استان بوشهر، بهویژه ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی، رشد ابر و احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی بهصورت رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش تندباد لحظهای پیشبینی میشود.
او با تشریح وضعیت جوی ۲۴ ساعت آینده تصریح کرد: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی مناطق مه صبحگاهی خواهد بود.
مساعدی ادامه داد: جهت وزش باد در استان بوشهر غالباً جنوبغربی تا جنوبشرقی خواهد بود و از فردا گاهی شمالغربی میشود. سرعت باد نیز بین ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود. همچنین امشب تا صبح فردا، در ساعاتی از فراساحل شمالی و مرکزی، شمالغربی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ و گاهی ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد وزید.
او درباره وضعیت خلیج فارس در سواحل استان بوشهر خاطرنشان کرد: ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل استان بوشهر ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود و امشب تا صبح فردا در فراساحل شمالی و مرکزی به ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر میرسد.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: فردا در بندر بوشهر، زمان مد دریا ساعت ۰۶:۳۸ و زمان جزر ساعت ۱۵:۲۱ خواهد بود.
مساعدی در پایان با اشاره به تداوم گرما و شرجی در استان گفت: دمای هوا در بوشهر بین ۳۹ تا ۴۷ درجه سانتیگراد و رطوبت و شرجی بهویژه در نقاط ساحلی تا ۷۵ درصد خواهد رسید.
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