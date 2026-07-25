به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: کسب عناوین برتر در این رقابتهای ملی، نشاندهنده ظرفیتهای علمی، فرهنگی و اعتقادی کارکنان و خانوادههای آنان است و بیانگر آن است که در کنار انجام مسئولیتهای تخصصی در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، توجه به ارزشهای دینی و قرآنی نیز جایگاه ویژهای در میان همکاران دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی با قدردانی از تلاش تمامی شرکتکنندگان، برگزیدگان و خانوادههای آنان افزود: این موفقیت ارزشمند، مایه افتخار مجموعه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی است و امید میرود چنین دستاوردهایی زمینهساز گسترش هرچه بیشتر فرهنگ انس با قرآن کریم، نهجالبلاغه و معارف اسلامی در محیطهای اداری و خانوادهها باشد.
او ضمن تبریک این افتخار به برگزیدگان، برای آنان آرزوی توفیق روزافزون در مسیر علمی، فرهنگی و معنوی کرد و بر استمرار حمایت از برنامههای فرهنگی و قرآنی در مجموعه ادارهکل تأکید کرد.
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