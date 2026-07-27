رسول وطندوست، پیشکسوت حوزه میراثفرهنگی، در گفتوگو با میراثآریا درباره اهمیت ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته» اظهار کرد: ثبت یک اثر، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، در واقع آغاز یک فرایند برای معرفی و حفاظت از آن اثر تاریخی است.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو افزود: هنگامی که یک اثر در فهرست میراث جهانی قرار میگیرد، در نقشه میراث جهانی شناخته میشود و همه کشورهای عضو کنوانسیون میراث جهانی نیز در قبال حفاظت از آن متعهد خواهند بود. به این معنا، ثبت جهانی نهتنها جایگاه اثر را در سطح بینالمللی ارتقا میدهد، بلکه مسئولیتی مشترک برای پاسداری از آن در برابر بشریت ایجاد میکند.
وطندوست با اشاره به اهمیت برجسته قلعه الموت تصریح کرد: قلعه الموت از ارزش برجسته جهانی برخوردار است، این قلعه پس از ثبت جهانی، همانند دیگر آثار فرهنگی ثبتشده ایران، جایگاهی پررنگتر در نقشه میراثفرهنگی جهان خواهد یافت.
این پیشکسوت حوزه میراثفرهنگی همچنین خاطرنشان کرد: ثبت جهانی این مجموعه تاریخی، زمینهساز گسترش فعالیتهای پژوهشی و افزایش ظرفیتهای گردشگری خواهد بود و میتواند قلعه الموت را به یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی، اجتماعی و علمی تبدیل کند.
به گفته وطندوست، ثبت جهانی این اثر ارزشمند پایان مسیر نیست، بلکه نقطه آغاز مسئولیتهای گستردهتر برای حفاظت، معرفی شایسته، پژوهشهای تخصصی و بهرهگیری پایدار از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی آن به شمار میرود.
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