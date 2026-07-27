ثبت جهانی الموت آغاز مسئولیتی تازه برای حفاظت، پژوهش و توسعه پایدار است

به گزارش میراث‌آریا، آتوسا مومنی، رئیس مرکز میراث ناملموس ایران، با تبریک ثبت جهانی قلعه الموت و استحکامات وابسته در فهرست میراث جهانی یونسکو، این موفقیت را به ملت ایران، به‌ویژه مردم سرافراز الموت، تبریک گفت و اظهار کرد: مردمان این سرزمین طی سده‌ها و هزاره‌ها با دلسوزی، مسئولیت‌پذیری و عشق، این میراث ارزشمند را حفظ و صیانت کردند تا امروز به‌عنوان میراثی متعلق به بشریت در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد.

وی با اشاره به اینکه ثبت جهانی یک اثر به‌هیچ‌وجه پایان مسیر نیست، افزود: ثبت جهانی نه پایان راه، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگ برای کشور، مردم و حتی جامعه جهانی است. هر اثری که پس از طی مراحل ارزیابی و تأیید در فهرست میراث جهانی قرار می‌گیرد، وارد مرحله‌ای تازه می‌شود که در آن حفاظت، مدیریت، پژوهش و معرفی شایسته اثر از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

رئیس مرکز میراث ناملموس ایران ادامه داد: اکنون باید با شناخت عمیق‌تر این میراث ارزشمند، زمینه مطالعات میان‌رشته‌ای و پژوهش‌های گسترده در حوزه‌هایی همچون باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، معماری، تاریخ و دیگر علوم مرتبط فراهم شود تا ابعاد ناشناخته این مجموعه بیش از پیش آشکار شود.

مومنی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده جوامع محلی در حفاظت از میراث فرهنگی تصریح کرد: مردم این سرزمین مهم‌ترین سرمایه‌های حفاظت از میراث فرهنگی هستند و باید در کانون برنامه‌های مدیریتی و حفاظتی قرار گیرند. تا زمانی که مردم در کنار مسئولان و متخصصان، همگام با برنامه‌های حفاظتی باشند، بخش مهمی از مدیریت یک اثر ثبت جهانی به‌درستی محقق خواهد شد.

وی مشارکت جوامع محلی را مهم‌ترین تضمین برای حفظ اصالت، ارزش‌ها و پایداری آثار ثبت جهانی دانست و ابراز امیدواری کرد ثبت جهانی پرونده الموت، سرآغاز مطالعات عمیق‌تر و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، به‌ویژه در حوزه باستان‌شناسی و بررسی لایه‌ها و دوره‌های مختلف تاریخی این منطقه باشد.

رئیس مرکز میراث ناملموس ایران در پایان با تبریک دوباره این موفقیت ملی به مردم ایران و به‌ویژه مردم الموت، خاطرنشان کرد: از این پس مسئولیت پاسداری از این میراث جهانی سنگین‌تر شده است و توسعه گردشگری در این منطقه نیز باید با مشارکت مردم محلی، رعایت اصول حفاظت، توجه به ظرفیت تحمل زیست‌محیطی و اجرای مدیریت پایدار همراه باشد تا این میراث کم‌نظیر به شایستگی به جامعه جهانی معرفی و برای نسل‌های آینده حفظ شود.

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