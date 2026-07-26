به گزارش میراث آریا، نرگس رجایی با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی صنایع‌دستی ایران، گفت: ۱۳ رشته شامل آبگینه تهران، خاتم شیراز، گلیم هرسین، نازک‌کاری سنندج، مینای اصفهان، ورنی مغان، زیلوی میبد، شیریکی‌پیچ سیرجان، منبت آباده، قلمکار اصفهان، قلمزنی اصفهان، کاشی هفت‌رنگ اصفهان و عبای نائین، به‌عنوان برندهای شناخته‌شده جهانی از ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات برخوردار هستند و برای افزایش سالانه صادرات این رشته‌ها برنامه‌ریزی هدفمند انجام شده است.

وی افزود: همزمان، پرونده‌های بین‌المللی پنج رشته بومی دیگر نیز تدوین شده و اکنون در حال طی مراحل اداری است که پس از تکمیل، برای ثبت در مجامع بین‌المللی ارائه خواهد شد.

مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی کشور، ثبت سالانه پنج رشته جدید در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن رشته‌های ثبت‌شده و تقویت نقش تشکل‌های مردم‌نهاد را از مهم‌ترین برنامه‌های این معاونت برشمرد.

به گفته رجایی، ثبت مستمر رشته‌های صنایع‌دستی در عرصه بین‌المللی، علاوه بر صیانت از مالکیت معنوی آثار ایرانی، زمینه معرفی هرچه بیشتر هنرهای سنتی کشور و توسعه بازارهای صادراتی را فراهم می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت هویت‌بخشی به رشته‌های ثبت‌شده تأکید کرد و گفت: شناسنامه‌دار شدن این آثار، عرضه نظام‌مند و استاندارد صنایع‌دستی ایران در بازارهای جهانی را تسهیل کرده و به ارتقای اعتبار برند صنایع‌دستی کشور کمک خواهد کرد.

رجایی در بخش دیگری از سخنان خود، توانمندسازی تشکل‌های مردم‌نهاد و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را از رویکردهای اصلی معاونت صنایع‌دستی دانست و اظهار کرد: بخشی از پروژه‌های قابل واگذاری با هدف افزایش مشارکت و بهره‌گیری از توان تخصصی تشکل‌ها به این بخش سپرده خواهد شد.

مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی کشور در پایان تأکید کرد: تحقق این برنامه‌ها مستلزم همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تشکل‌های تخصصی و فعالان حوزه صنایع‌دستی است و با مشارکت همه بخش‌ها می‌توان گام بلندی در ارتقای جایگاه جهانی صنایع‌دستی ایران و توسعه صادرات این حوزه برداشت.

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