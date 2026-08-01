به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن امروز شنبه ۱۰ مردادماه در ادامه بازدیدهای میدانی از ایستگاه‌های خدماتی مسیر پیاده‌روی اربعین، از غرفه مستقر اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دالاهو بازدید و با مسئولین و کارکنان این غرفه گفت‌وگو کرد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در جریان این بازدید، با توجه به نوع خدمات ارائه شده در این غرفه، با تمجید از برنامه‌ریزی دقیق تیم اجرایی، اظهار کرد: بسیار خوشحالیم که شاهد هستیم غرفه دالاهو فراتر از یک ایستگاه خدماتی، به عنوان یک مرکز اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگی عمل می‌کند.

روشن افزود: اهدای اقلام فرهنگی و به‌ویژه توزیع کتابچه‌های معرفی جاذبه‌های گردشگری استان کرمانشاه میان زائران، نشان از نگاه حرفه‌ای و هدفمند مدیریت میراث‌فرهنگی شهرستان دارد.

او با تأکید بر اهمیت این اقدام افزود: زائرانی که از این مسیر عبور می‌کنند، فرصت بسیار کوتاهی برای آشنایی با ظرفیت‌های گردشگری استان دارند، استفاده از کتابچه‌های راهنما و اقلام فرهنگی، این فرصت را فراهم می‌کند تا زائران پس از پایان ایام عزاداری، با جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و صنایع‌دستی استان کرمانشاه و به‌ویژه شهرستان دالاهو آشنا شده و پتانسیل تبدیل شدن به گردشگر استان را پیدا کنند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه همچنین با اشاره به اینکه تبلیغ گردشگری در مسیرهای پرتردد مذهبی، یکی از کارآمدترین روش‌های معرفی هویت منطقه‌ای است، تصریح کرد: تلاش دالاهو برای ایجاد بستری جهت پیوند میان زائر و میراث فرهنگی، نمونه‌ای موفق از مدیریت هوشمندانه گردشگری در مناسبت‌های بزرگ است.

روشن در پایان با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه تیم میراث‌فرهنگی دالاهو در مسیر اربعین، از آن‌ها خواست تا با تداوم این روند، نقش خود را در معرفی پتانسیل‌های گردشگری استان به زائران اربعین ایفا کنند.

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