بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فهیمه روشن امروز شنبه ۱۰ مردادماه در راستای بررسی عملکرد ایستگاههای خدماتی و ترویجی در مسیر پیادهروی اربعین، از موکب اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرپلذهاب بازدید و با کادر اجرایی آن گفتوگو کرد.
معاون گردشگری استان کرمانشاه در جریان این بازدید، با قدردانی از رویکرد عملیاتی موکب سرپلذهاب، خاطرنشان کرد: حضور کارشناسان در غرفه گردشگری در این مسیر، نباید تنها به ارائه خدمات رفاهی محدود شود، بلکه باید به عنوان یک مرکز اطلاعرسانی و ترویج هوشمند عمل کند.
او با اشاره به فعالیتهای ویژه این موکب، افزود: اهدای اقلام فرهنگی و توزیع کتابچههای تخصصی معرفی جاذبههای گردشگری استان کرمانشاه، یک اقدام هوشمندانه در مدیریت بازاریابی گردشگری است. این ابزارهای معرفی، مسیر ارتباطی میان زائر و میراث فرهنگی استان را هموار میکنند.
معاون گردشگری استان کرمانشاه با تحلیل ابعاد استراتژیک این فعالیتها، بر نقش حیاتی کارشناسان مستقر در موکب تأکید کرد و گفت: حضور کارشناسان گردشگری سرپلذهاب و ارائه مشاورههای تخصصی درباره جاذبههای تاریخی و طبیعی منطقه به زائران، میتواند پیامدهای مثبت بلندمدتی داشته باشد. هدف ما این است که با معرفی دقیق ظرفیتهای سرپلذهاب و سایر نقاط استان، زائرانی را که در مسیر کربلا گام برمیدارند، به عنوان گردشگرانی بالقوه برای فصلهای دیگر سال جذب کنیم.
او در ادامه تصریح کرد: ماندگاری گردشگر و بازگشت مجدد او به یک مقصد، مستقیماً با کیفیت تجربه و اطلاعاتی که در اولین برخورد با مقصد کسب میکند، در ارتباط است.
روشن افزود: آنچه امروز در موکب سرپلذهاب شاهد آن هستیم، تلاش برای ایجاد یک تجربه گردشگری است که میتواند منجر به تبدیل زائر به یک گردشگر هدفمند در آینده شود.
معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از تیم اجرایی اداره میراثفرهنگی شهرستان سرپلذهاب، از تلاش آنها برای پیوند میان مناسک مذهبی و ترویج میراث فرهنگی استان در این مسیر پررهرو، تشکر و قدردانی کرد.
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