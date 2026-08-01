به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز شنبه ۱۰ مردادماه فهیمه روشن همزمان با ایام اربعین در بازدید میدانی از هتل امام رضا در مرز خسروی که با هدف بررسی آمادگی مراکز اقامتی برای میزبانی از زائران اباعبدالله الحسین(ع) انجام شد، با مدیر و کارکنان این مرکز اقامتی به گفت‌وگو کرد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در جریان این بازدید، ضمن ارزیابی دقیق نحوه ارائه خدمات، مؤلفه‌های کلیدی از جمله وضعیت بهداشتی محیط، کیفیت و سلامت مواد غذایی و رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی حوزه گردشگری را مورد نظارت و بررسی قرار داد.

روشن در این بازدید با تأکید بر اینکه مرز خسروی یکی از مبادی اصلی و استراتژیک تردد زائران است، اظهار کرد: هتل امام رضا(ع) به عنوان یکی از مراکز مهم اقامتی در نقطه صفر مرزی، نقش بسزایی در ارائه تصویر مناسب از میزبانی استان کرمانشاه ایفا می‌کند.

او افزود: تلاش ما این است که با نظارت مستمر و ارائه مشاوره‌های تخصصی به بهره‌برداران، تمامی ظرفیت‌های اقامتی در مسیر تردد زائران، استانداردهای لازم را برای تامین رفاه و سلامت مسافران اربعین به کار گیرند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان گفتگو با کادر اجرایی هتل، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، بر لزوم حفظ کیفیت مطلوب خدمات، پاسخگویی مناسب به زائران و رعایت نرخ‌نامه‌های مصوب تأکید کرد و گفت: بازرسی‌های دوره‌ای این معاونت تا پایان بازه زمانی تردد زائران اربعین با جدیت ادامه خواهد داشت.

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