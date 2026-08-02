معرفی میز خاتم معرق شاخص محفوظ در گروه پژوهشی هنرهای سنتی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این نشست که ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، به همت مرکز مشاوره و ارائه خدمات تخصصی معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه با مدیریت علیرضا قلی نژاد پیربازاری معاون فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه برگزار شد، شهرزاد امین‌شیرازی سرپرست گروه پژوهشی هنرهای ملی و هادی بابایی فلاح عضو هیئت علمی گروه پژوهشی هنرهای ملی به عنوان ناقد حضور داشتند.

سمیرا عرب کارشناس پژوهشی گروه هنرهای ملی در این نشست علاوه بر اثبات چگونگی تأثیرگذاری گروه هنرهای ملی به ویژه هنرمندان و آثارشان به حفظ و اشاعه این کانون هنری به عنوان بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران پرداخت و آثار کارگاه خاتم کاری و میز خاتم معرق محفوظ در آن مرکز، را به عنوان نمونه موردی شاخص خاتم‌کاری معرفی کرد.

عرب در ادامه با بیان اینکه گروه پژوهشی هنرهای ملی از مراکز و کانون­های آفرینش هنرهای ملی در دوره معاصر بوده که از حدود سال ۱۳۰۸ شمسی سعی در حفظ، احیا و اشاعه هنرهای ملی و سنتی ایران کرده است، تصریح‌ کرد: در این مجموعه ارزشمند که متعلق به ایران و ایرانیان است، آثار متنوع و منحصر به فردی از آغاز تاکنون توسط هنرمندان خلق شده که علاوه بر حفظ و احیای هنر ملی همواره مانند نگینی بر جان ایران عزیز و سبب استمرار سرمایه­‌های ملی در ایران و همچنین خارج از مرزهای این سرزمین بوده است.

او افزود: در این مجموعه کارگاه­‌های هنری با هدف حفظ، احیا و اشاعه هنر ملی به آفرینش هنرهای ملی و سنتی همت گماشته که آثار این مجموعه خود گواهی بر این امر است؛ کارگاه خاتم ­کاری یکی از کارگاه­‌های این گروه پژوهشی بوده که هنرمندان آن از سال ۱۳۱۱ تاکنون با آفرینش آثار شاخص و بی بدیل و پژوهش­های وزین در راستای اهداف این مرکز گام­های مؤثری برداشته‌­اند.

این کارشناس پژوهشی با اشاره به اینکه مسئله این پژوهش اثبات چگونگی تأثیرگذاری گروه پژوهشی هنرهای ملی به طور ویژه هنرمندان و آثارشان به عنوان بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران است، اظهار کرد: بنابراین ضمن تبیین اهمیت تاریخی گروه پژوهشی هنرهای ملی، جایگاه آن در دوره معاصر و تأثیر آن بر اشاعه هنر ملی به عنوان بخش مهمی از تاریخ معاصر مورد بازشناسی و واکاوی قرار گرفته است. در راستای نیل به هدف، تحلیل تاریخی اثر شاخص خاتم ­کاری محفوظ در گنجینه هنرهای ملی صورت گرفته و تأثیر آن بر تاریخ هنر تا عصر حاضر مورد واکاوی قرار گرفته است.

در ادامه مدیر جلسه و ناقدین با قدردانی از فعالیت‌های ارزشمند صورت گرفته در این پژوهش به بیان نقطه نظرات خود در راستای پیشبرد اهداف مورد نظر پرداختند.

انتهای پیام/