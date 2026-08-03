به گزارش میراث آریا؛ حلیه اثری هنری در سنت خوشنویسی اسلامی است که به توصیف ویژگیهای ظاهری و اخلاقی پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص)، بر پایه روایات معتبر تاریخی میپردازد.
در این تابلو، متن عربی در کادرهای اصلی و ترجمه یا توضیح فارسی آن در کادرهای کوچکتر زیر هر بخش آمده است. برخی از توصیفهای این حلیه عبارتاند از:
فخماً مفخماً: بزرگمنش و باوقار بود.
یتلألأ وجهه: چهره مبارکش میدرخشید.
تلالؤ القمر لیلة البدر: همچون ماه شب چهاردهم نورانی بود.
أزهر اللون: سیمایی روشن و درخشان داشت.
رجل الشعر: موهایش اندکی موجدار و خوشحالت بود.
حلیهنویسی را میتوان پاسخی هنرمندانه به پرهیز از شمایلنگاری در هنر اسلامی دانست. از آنجا که تصویرگری چهره پیامبر اسلام در بسیاری از سنتهای اسلامی پسندیده شمرده نمیشد، هنرمندان به جای تصویر، از قدرت کلمات بهره گرفتند و توصیفهای روایی را در قالب خوشنویسی به اثری هنری تبدیل کردند. از همین رو، حلیه را میتوان «پرترهای نوشتاری» از پیامبر اسلام دانست.
حلیهنویسی به شکل شناختهشده امروزی، در اواخر قرن یازدهم هجری قمری در سرزمین عثمانی شکل گرفت. خطاط برجسته عثمانی، حافظ عثمان، نخستین کسی بود که روایت منقول از حضرت علی (ع) درباره ویژگیهای ظاهری پیامبر را در قالبی منظم و هنرمندانه تنظیم کرد و الگویی پدید آورد که بعدها به استاندارد حلیهنویسی تبدیل شد.
او در آغاز، حلیهها را در اندازههای کوچک مینوشت تا افراد بتوانند آنها را همراه خود داشته باشند. این آثار علاوه بر ارزش هنری، به عنوان نمادی از ارادت به پیامبر و مایه برکت و حفاظت نیز نگهداری میشدند.
این هنر بعدها به دیگر سرزمینهای اسلامی، از جمله ایران، راه یافت و خوشنویسان ایرانی با بهرهگیری از شیوههای متنوع خط و تذهیبهای ظریف، جلوهای تازه به آن بخشیدند.
روایت حضرت علی (ع) و نوشتههای حاشیه
در حاشیه این حلیه شریف، روایتی منسوب به امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) از پیامبر اکرم (ص) نگاشته شده است. این روایت، برخلاف متن مرکزی که به توصیف سیمای پیامبر میپردازد، درباره فضیلت نوشتن، نگاهداری و همراه داشتن حلیه سخن میگوید.
بر اساس این نوشته، هر کس این حلیه مبارکه را بنویسد، همراه خود داشته باشد یا در خانه نگاه دارد، به برکت آن از بیماری، تنگدستی، آفات و بلاها در امان خواهد بود، روزی او فراخ میشود، در سفر سلامت مییابد، از شر و فتنه محفوظ میماند، نزد بزرگان با هیبت و احترام خواهد بود و در روز قیامت به شفاعت پیامبر اکرم (ص) نائل میشود.
وجود چنین متونی در حاشیه حلیههای شریف از ویژگیهای شناختهشده این آثار در سنت اسلامی است. این عبارات، افزون بر جنبه دعایی و اعتقادی، بازتابدهنده باورهای رایج درباره جایگاه معنوی حلیهها در میان مسلمانان بوده و نشان میدهد که این آثار تنها برای خواندن یا تماشا کردن نوشته نمیشدند، بلکه به عنوان یادگاری متبرک و نشانهای از ارادت به پیامبر اسلام (ص) نیز ارزش و احترام ویژهای داشتند.
یکی از چشمگیرترین ویژگیهای این اثر، تذهیب فاخر آن است. نقوش اسلیمی و ختایی که پیرامون متن را دربر گرفتهاند، تنها تزئینی نیستند؛ بلکه برداشتی بصری از مفاهیم متن به شمار میآیند.
اگر به حاشیههای این تابلو دقت کنید، میبینید که خطوط اسلیمی همچون شاخههایی روان، متن مرکزی را در آغوش گرفتهاند و گلهای ختایی با ظرافت خود، حس طراوت و زندگی را به اثر میبخشند.
تذهیب به صورت لایهلایه طراحی شده است؛ از حاشیههای سادهتر در بیرون تا نقوش پرکارتر در نزدیکی متن. این چینش، نوعی عمق بصری ایجاد میکند و نگاه مخاطب را آرامآرام به سوی متن اصلی هدایت میکند.
در بخش بالایی تابلو نیز فضایی باشکوه و تاجگونه دیده میشود که جایگاه ویژه متن مقدس را یادآوری میکند.
در حقیقت، تذهیب این اثر تنها یک قاب تزئینی نیست؛ بلکه تفسیری بصری از متن است. همانگونه که در نوشته از نورانیت چهره پیامبر و درخشندگی ماه سخن گفته میشود، هنرمند نیز با بهرهگیری از طلا، رنگ و نقش، همان مفهوم نور و زیبایی را به زبان هنر بیان کرده است.
در مجموع، این حلیه شریف نمونهای ارزشمند از پیوند خوشنویسی، تذهیب و باورهای دینی در هنر اسلامی است؛ اثری که نشان میدهد چگونه کلمات میتوانند جای تصویر را بگیرند و با زیبایی خط و نقش، تصویری ماندگار در ذهن مخاطب بیافرینند. در این میان، متن مرکزی با توصیف سیمای پیامبر اکرم (ص) و نوشتههای حاشیه با بیان فضائل و برکات منسوب به این حلیه، در کنار یکدیگر هویت معنوی و هنری این اثر را کامل میکنند.
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