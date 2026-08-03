آغاز مطالعات احداث پد بالگرد در روستای مصر برای ارتقای ایمنی گردشگران

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان امروز ۱۲ مردادماه گفت: همزمان با برنامهریزی برای ارتقای زیرساختهای ایمنی دریکی از مهمترین مقاصد گردشگری کویری کشور، فرآیند جانمایی و مطالعات فنی احداث پد بالگرد در روستای هدف گردشگری مصر آغاز شد؛ اقدامی که باهدف افزایش ضریب ایمنی گردشگران، تسریع در امدادرسانی هوایی و تقویت زیرساختهای خدماتی این مقصد گردشگری در دستور کار قرار گرفته است.
معاون گردشگری استان اصفهان، ادامه داد: با توجه بهقرار گرفتن روستای مصر در مسیر ثبت جهانی، تمامی اقدامات عمرانی با رعایت ملاحظات تخصصی میراثی و محیطی انجام میشود تا ضمن تأمین الزامات فنی، اصالت و منظر ارزشمند این روستا نیز حفظ شود.
آبیان افزود: در فرآیند انتخاب محل احداث پد بالگرد، معیارهایی همچون استانداردهای هوانوردی، دسترسی سریع نیروهای امدادی، رعایت حریمهای پروازی، کمترین مداخله در منظر طبیعی و بافت روستا و حفظ ارزشهای گردشگری منطقه موردبررسی دقیق کارشناسان قرار دارد.
او تصریح کرد: هماکنون عملیات نقشهبرداری، مطالعات توپوگرافی و بررسیهای تخصصی برای انتخاب مناسبترین محل احداث این زیرساخت در حال انجام است تا زمینه افزایش سطح ایمنی گردشگران و ارتقای کیفیت خدمات در این مقصد گردشگری فراهم شود.
حمید کرامتی، دهیار روستای مصر، نیز در این زمینه گفت: با توجه به افزایش قابلتوجه حضور گردشگران داخلی و خارجی در این منطقه و فاصله روستا تا مراکز درمانی مجهز، ایجاد زیرساخت امداد هوایی به یکی از نیازهای ضروری روستای مصر تبدیلشده است.
دهیار روستای مصر ادامه داد: فرآیند جانمایی و مطالعات احداث پد بالگرد با پیگیری دهیاری روستای مصر و همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، در هماهنگی با دستگاههای ذیربط استانی و شهرستانی آغازشده است و این طرح یکی از مهمترین بخشهای برنامه جامع ارتقای ایمنی در این مقصد گردشگری به شمار میرود.
مهدیه لطفی، مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر نیز گفت: احداث پد بالگرد صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه بخشی از برنامه ارتقای تابآوری منطقه در مدیریت بحران و توسعه زیرساختهای گردشگری مطابق با استانداردهای بینالمللی محسوب میشود.
مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر ادامه داد: اجرای این طرح، پیام روشنی از آمادگی روستای مصر برای توسعه زیرساختهای ایمن و حرفهای در مسیر میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی و حرکت بهسوی تحقق الزامات ثبت جهانی خواهد بود.
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