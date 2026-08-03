۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۵

آغاز مطالعات احداث پد بالگرد در روستای مصر برای ارتقای ایمنی گردشگران

آغاز مطالعات احداث پد بالگرد در روستای مصر برای ارتقای ایمنی گردشگران

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از آغاز فرایند جانمایی و مطالعات فنی احداث پد بالگرد در روستای هدف گردشگری مصر، هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌های ایمنی در این روستا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کویری کشور با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و دهیاری این روستا خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز ۱۲ مردادماه گفت: هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای ارتقای زیرساخت‌های ایمنی دریکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کویری کشور، فرآیند جانمایی و مطالعات فنی احداث پد بالگرد در روستای هدف گردشگری مصر آغاز شد؛ اقدامی که باهدف افزایش ضریب ایمنی گردشگران، تسریع در امدادرسانی هوایی و تقویت زیرساخت‌های خدماتی این مقصد گردشگری در دستور کار قرار گرفته است.

معاون گردشگری استان اصفهان، ادامه داد: با توجه به‌قرار گرفتن روستای مصر در مسیر ثبت جهانی، تمامی اقدامات عمرانی با رعایت ملاحظات تخصصی میراثی و محیطی انجام می‌شود تا ضمن تأمین الزامات فنی، اصالت و منظر ارزشمند این روستا نیز حفظ شود.

آبیان افزود: در فرآیند انتخاب محل احداث پد بالگرد، معیارهایی همچون استانداردهای هوانوردی، دسترسی سریع نیروهای امدادی، رعایت حریم‌های پروازی، کمترین مداخله در منظر طبیعی و بافت روستا و حفظ ارزش‌های گردشگری منطقه موردبررسی دقیق کارشناسان قرار دارد.

او تصریح کرد: هم‌اکنون عملیات نقشه‌برداری، مطالعات توپوگرافی و بررسی‌های تخصصی برای انتخاب مناسب‌ترین محل احداث این زیرساخت در حال انجام است تا زمینه افزایش سطح ایمنی گردشگران و ارتقای کیفیت خدمات در این مقصد گردشگری فراهم شود.

حمید کرامتی، دهیار روستای مصر، نیز در این زمینه گفت: با توجه به افزایش قابل‌توجه حضور گردشگران داخلی و خارجی در این منطقه و فاصله روستا تا مراکز درمانی مجهز، ایجاد زیرساخت امداد هوایی به یکی از نیازهای ضروری روستای مصر تبدیل‌شده است.

دهیار روستای مصر ادامه داد: فرآیند جانمایی و مطالعات احداث پد بالگرد با پیگیری دهیاری روستای مصر و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، در هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط استانی و شهرستانی آغازشده است و این طرح یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه جامع ارتقای ایمنی در این مقصد گردشگری به شمار می‌رود.

مهدیه لطفی، مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر نیز گفت: احداث پد بالگرد صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه بخشی از برنامه ارتقای تاب‌آوری منطقه در مدیریت بحران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری مطابق با استانداردهای بین‌المللی محسوب می‌شود.

مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر ادامه داد: اجرای این طرح، پیام روشنی از آمادگی روستای مصر برای توسعه زیرساخت‌های ایمن و حرفه‌ای در مسیر میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی و حرکت به‌سوی تحقق الزامات ثبت جهانی خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051200963
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha