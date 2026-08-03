به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، چهاردهمین سوگواره تعزیه استان بوشهر، از روز پنج‌شنبه ۱۵ مرداد تا یکشنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی حسینیه «عاشقان ثارالله» در روستای دهقاید برگزار می‌شود.

این حسینیه که به‌عنوان قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین مرکز تعزیه‌خوانی استان بوشهر شناخته می‌شود، حدود ۳۰۰ سال است که آیین شبیه‌خوانی واقعه کربلا را بی‌وقفه حفظ کرده و نسل به نسل منتقل کرده است.

این سوگواره در فضای معنوی حسینیه و در کنار گلزار مطهر شهدای دهقاید برگزار می‌شود و همه‌ساله در ایام محرم و صفر، میزبان خیل گسترده‌ای از عاشقان و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) از اقصی نقاط کشور است.

علاقه‌مندان به هنر آیینی تعزیه و عزاداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) می‌توانند برای حضور در این مراسم معنوی به این حسینیه تاریخی مراجعه کنند.

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