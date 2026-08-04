۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۲

بررسی تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی خراسان‌شمالی در کارگروه استانی دستگاه‌های مرتبط

بررسی تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی خراسان‌شمالی در کارگروه استانی دستگاه‌های مرتبط

کارگروه استانی بررسی نحوه تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی خراسان‌شمالی با حضور ‌نمایندگان اتاق بازرگانی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و رئیس اتحادیه صنایع‌دستی استان در محل اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌شمالی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگروه استانی هم‌اندیشی تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی روز دوشنبه ۱۲ مردادماه با هدف بررسی چارچوب قانونی، اساسنامه و نحوه تشکیل، اداره و فعالیت تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان و با استناد به آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این کارگروه استانی، ظرفیت‌های قانونی تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی و نقش آن‌ها در سازماندهی فعالان این حوزه، ایجاد هم‌افزایی در بخش‌های آموزش، تولید و بازرگانی، حمایت از حقوق و منافع صنعتگران و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در عرصه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین اعضای حاضر درباره فرآیند تشکیل تشکل استانی، شرایط عضویت، نحوه تدوین و تصویب اساسنامه، ساختار مدیریتی، وظایف ارکان تشکل و چگونگی تعامل آن با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط تبادل نظر کردند.
احمد دیناری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌شمالی، در این نشست بر ضرورت ایجاد یک تشکل منسجم و تخصصی برای پیگیری مطالبات فعالان صنایع‌دستی و سامان‌دهی ظرفیت‌های این حوزه تأکید کرد.
دیناری گفت: تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر صنعتگران در تصمیم‌سازی‌ها، ارتقای همکاری میان دستگاه‌های مرتبط و تقویت زنجیره آموزش، تولید، عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی استان را فراهم کند.
او افزود: این تشکل، پس از تشکیل و طی مراحل قانونی، می‌تواند در زمینه حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضا، ارائه پیشنهادهای کارشناسی، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، ارتقای کیفیت تولیدات و پیگیری مسائل و مشکلات فعالان صنایع‌دستی نقش‌آفرینی کند.
در ادامه این نشست، بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های صنفی و فعالان صنایع‌دستی برای تدوین اساسنامه و فراهم‌کردن مقدمات قانونی تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی خراسان‌شمالی تأکید شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051301051
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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