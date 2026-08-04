به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگروه استانی هم‌اندیشی تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی روز دوشنبه ۱۲ مردادماه با هدف بررسی چارچوب قانونی، اساسنامه و نحوه تشکیل، اداره و فعالیت تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان و با استناد به آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این کارگروه استانی، ظرفیت‌های قانونی تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی و نقش آن‌ها در سازماندهی فعالان این حوزه، ایجاد هم‌افزایی در بخش‌های آموزش، تولید و بازرگانی، حمایت از حقوق و منافع صنعتگران و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در عرصه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین اعضای حاضر درباره فرآیند تشکیل تشکل استانی، شرایط عضویت، نحوه تدوین و تصویب اساسنامه، ساختار مدیریتی، وظایف ارکان تشکل و چگونگی تعامل آن با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط تبادل نظر کردند.

احمد دیناری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌شمالی، در این نشست بر ضرورت ایجاد یک تشکل منسجم و تخصصی برای پیگیری مطالبات فعالان صنایع‌دستی و سامان‌دهی ظرفیت‌های این حوزه تأکید کرد.

دیناری گفت: تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر صنعتگران در تصمیم‌سازی‌ها، ارتقای همکاری میان دستگاه‌های مرتبط و تقویت زنجیره آموزش، تولید، عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی استان را فراهم کند.

او افزود: این تشکل، پس از تشکیل و طی مراحل قانونی، می‌تواند در زمینه حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضا، ارائه پیشنهادهای کارشناسی، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، ارتقای کیفیت تولیدات و پیگیری مسائل و مشکلات فعالان صنایع‌دستی نقش‌آفرینی کند.

در ادامه این نشست، بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های صنفی و فعالان صنایع‌دستی برای تدوین اساسنامه و فراهم‌کردن مقدمات قانونی تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی خراسان‌شمالی تأکید شد.

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