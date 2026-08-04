کتابخانه روستای هدف گردشگری ریاب در شهرستان گناباد تجهیز شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید رضا محمودی قوژدی امروز سه‌شنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های فرهنگی در فرآیند جهانی‌سازی مناطق گردشگری اظهار کرد: طی یک ماه گذشته، تلاش‌های گسترده‌ای در راستای آماده‌سازی فضا، تجهیز محیط و گردآوری منابع کتابخانه‌ای صورت گرفت تا این مرکز، بتواند به عنوان یکی از نقاط جذب گردشگران فرهنگی و توسعه دانش بومی عمل کند.

‌رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد با تأکید بر اصالت مکانی این کتابخانه افزود: این مرکز فرهنگی در یکی از حساس‌ترین و ارزشمندترین نقاط بافت تاریخی ریاب، در محل مقبره تاریخی بزرگان منطقه شامل حاج حبیب‌الله قوام‌التجار ریابی گنابادی، دو برادر حاج حسین‌آقا و حاج میرزا عزیزالله ناصری ریابی و همچنین آقای امانی خادم راه‌اندازی شده که خود فضایی نمادین برای مطالعه و پژوهش فراهم کرده است.

محمودی قوژدی از همکاری‌های بی‌دریغ نهادهای مشارکت‌کننده قدردانی کرد و گفت: این موفقیت حاصل تعامل سازنده میان اداره کل میراث‌فرهنگی استان و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان، کانون توسعه فرهنگی کودکان و نوجوانان تهران، و تلاش‌های مستمر شورای روستا و دهیار محترم روستای ریاب است که همگی در این مسیر با هدف ارتقای جایگاه فرهنگی منطقه تلاش کردند.

او تصریح کرد: این کتابخانه در راستای برنامه‌ریزی‌های کلان برای معرفی و ثبت جهانی روستای گردشگری «ریاب» در سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، تجهیز و راه‌اندازی شده است.

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