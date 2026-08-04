به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین اسدی، امروز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی اعزام کاروان‌های پیاده زائران از شهرستان تربت‌جام به مشهد بر هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای هرچه بهتر خدمات‌رسانی به کاروان‌های پیاده تأکید کرد و گفت: نصب علائم و تابلوهای راهنما در مسیرهای تردد، اطلاع‌رسانی مناسب به زائران و مدیریت صحیح ترافیک از مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی‌شده برای این ایام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تربت‌جام با اشاره به جانمایی ۱۵ موکب و ایستگاه صلواتی و ۵ ایستگاه سلامت در مسیر عبور کاروان‌ها افزود: مقرر شد پذیرایی در موکب‌ها به گونه‌ای انجام شود که ضمن ارائه خدمات مناسب به زائران، از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری شده و استقرار ایستگاه‌ها در سمت راست مسیر انجام گیرد.

او همچنین بر استفاده از کاورهای شبرنگ توسط اعضای کاروان‌ها به منظور افزایش ایمنی و قابلیت رؤیت در مسیر، استفاده ملموس از پرچم‌های قرمز در کاروان‌ها به عنوان نماد خون‌خواهی رهبر شهید، و همچنین تشدید نظارت بر مراکز طبخ و توزیع غذا تأکید کرد.

در این نشست، موضوعات مربوط به مدیریت ترافیک در میادین و مسیرهای عبور کاروان‌ها، اطلاع‌رسانی درباره مسیرهای تردد و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای خدمات‌رسانی مطلوب به زائران نیز مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

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