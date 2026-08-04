خراسان رضوی برای میزبانی از زائران دهه پایانی ماه صفر آماده است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حجتالله شریعتمداری، امروز سهشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۵ با بیان اینکه نقش دستگاههای اجرایی استان، هماهنگی، تسهیلگری و پشتیبانی از گروههای مردمی، مواکب، هیأتهای مذهبی، مساجد، حسینیهها و تشکلهای مردمنهاد است، به تشریح تمهیدات و خدمات پیشبینیشده پرداخت.
مدیرکل هماهنگی رفاه زائران استانداری و سخنگوی ستاد اربعین و دهه پایانی ماه صفر استان در حوزه حملونقل گفت: ناوگان حملونقل جادهای با ظرفیت بیش از یک هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس تقویت شده و پروازهای روزانه تا ظرفیت ۲۸۰ پرواز افزایش یافته است. همچنین ظرفیت حملونقل ریلی با افزودن ۵۶ رام قطار به ۸۰ رام قطار شرایط عادی، به مجموع ۱۳۶ رام رسیده و امکان جابهجایی مسافر تا ۶۴ هزار نفر در روز فراهم شده است.
او با اشاره به ایمنسازی جادههای منتهی به مشهد و رفع نقاط حادثهخیز، افزود: بیش از یک هزار و ۸۰۰ موکب و ایستگاه خدمترسان در مسیر جادهها و معابر شهری مستقر میشوند و بیش از ۵۰ پایگاه ثابت و ایستگاه موقت امداد و نجات جادهای در حالت آمادهباش قرار دارند.
سخنگوی ستاد اربعین و دهه پایانی ماه صفر ادامه داد: ۳۴ فرمانداری، ۸۳ بخشداری و ۹۶ شهرداری استان برای ارائه خدمات به زائران، بهویژه در مسیرهای منتهی به مشهد، آمادهباش کامل دارند و تمهیدات ترافیکی توسط پلیس راه و راهنمایی و رانندگی برای برگزاری مراسم و برنامهها اتخاذ شده است.
اوبا اشاره به تمهیدات حوزه اسکان اظهار کرد: بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار ظرفیت اسکان اعم از رسمی، موقت و اضطراری برای اقامت زائران پیشبینی شده و امکان افزایش تا ۲ میلیون ظرفیت اقامت روزانه نیز وجود دارد.
شریعتمداری تصریح کرد: ۱۰ هزار تن ارزاق عمومی برای تأمین نیاز زائران، هیأتهای مذهبی، کاروانهای پیاده و مواکب خدمترسان توزیع میشود و ۶ غرفه عرضه مستقیم ارزاق عمومی در بافت پیرامونی حرم مطهر و بیش از ۱۰ نانوایی سیار در مناطق شهری توسط شهرداری و مواکب خدمترسان فعال خواهند شد.
او اضافه کرد: ناوگان اتوبوسرانی در خطوط منتهی به حرم مطهر تا ۲۵۰ دستگاه تقویت شده و سه هزار و ۹۹۰ چشمه سرویس بهداشتی در سطح شهر با امکان افزایش ۴۰۰ چشمه سرویس بهداشتی سیار، و ۲۵ هزار و ۲۹۰ فضای پارکینگ در سطح شهر و بیش از ۸ هزار و ۶۰۰ فضای پارکینگ دائمی در هسته مرکزی مشهد برای زائران پیشبینی شده است.
مدیرکل هماهنگی رفاه زائران استانداری با اشاره به میزبانی از بیش از سه هزار هیأت و دسته عزاداری از سراسر کشور، گفت: ۲۰ پویش مردمی خدمت به زائران در حوزههای مختلف حمایت و تقویت شده و برنامهریزی برای خدمترسانی به زائران پیاده در ۸ مسیر پیادهروی به مشهد مقدس انجام شده است.
او با بیان اینکه اطلاعرسانی و راهنمایی زائران از طریق سامانه تلفنی ۳۷۰۴۵ انجام میشود، افزود: تمهیدات لازم در مرز دوغارون برای میزبانی و ارائه خدمات به زائران افغانستانی اتخاذ شده و کمیته زائران خارجی با احصای شبکه مسائل و برنامهریزی برای حل آنها، فعال گردیده است.
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