بهگزارش خبرنگار میراثآریا، ریتا خضرزاده امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، در نشست با آیدین رحمانی، شهردار ارومیه با بیان این مطلب اظهار کرد: اجرای دستورالعمل وزارتخانه برای بهرهگیری از فضاهای شهری، گامی بلند برای کوتاه کردن دست واسطهها و اتصال مستقیم تولیدکننده به مصرفکننده است.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی، افزود: دغدغه استاندار برای تقویت تولیدات بومی، نقشه راه ما در این معاونت است، با فعالسازی بازارچههای موقت در پارکها و روزبازارها در مجموعههایی نظیر چیچست، بهدنبال ایجاد ویترینی از هنر دست هنرمندان بومی هستیم تا علاوه بر درآمدزایی، شاهد افزایش نشاط اجتماعی و ترویج صنایعدستی در سبد مصرفی خانوارها باشیم.
حمایت ویژه از هنرمندان و مشاغل خانگی
آیدین رحمانی، شهردار ارومیه نیز در این نشست با تأکید بر تعامل سازنده با دستگاههای ذیربط اظهار کرد: شهرداری ارومیه تمامی زیرساختهای لازم را برای فعالیت هنرمندان صنایعدستی، فعالان مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار فراهم خواهد کرد تا این قشر بتوانند با ثبات خاطر و در فضایی مناسب به تولید و عرضه محصولات خود بپردازند.
براساس توافق در این نشست، پارک گلها به عنوان محل برپایی بازارچههای موقت صنایعدستی و مجموعه گردشگری چیچست بهعنوان محل استقرار روزبازارهای صنایعدستی در روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین شد، همچنین، مکانهای پیشنهادی برای احداث بازارچههای دائمی مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد با بازدید میدانی مشترک، این نقاط ظرف مدت ۲۰ روز آینده نهایی و برای بهرهبرداری آمادهسازی شود.
همچنین در این جلسه، بر ضرورت ثبت رویدادهای ملی گردشگری، برنامهریزی برای برگزاری جشنواره انگور با کیفیت مطلوب و همچنین بازنگری و جانمایی المانهای شهری متناسب با هویت و نمادهای شهر ارومیه تأکید شد.
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