۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۴

ارومیه به قطب عرضه صنایع‌دستی تبدیل می‌شود/ ایجاد بازارچه‌های دائم و موقت در نقاط پرتردد شهر

ارومیه به قطب عرضه صنایع‌دستی تبدیل می‌شود/ ایجاد بازارچه‌های دائم و موقت در نقاط پرتردد شهر

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی گفت: با فعال‌سازی بازارچه‌های موقت در پارک‌ها و روزبازارها در مجموعه‌هایی نظیر چی‌چست، به‌دنبال ایجاد ویترینی از هنر دست هنرمندان بومی هستیم.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ریتا خضرزاده امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، در نشست با آیدین رحمانی، شهردار ارومیه با بیان این مطلب اظهار کرد: اجرای دستورالعمل وزارت‌خانه برای بهره‌گیری از فضاهای شهری، گامی بلند برای کوتاه کردن دست واسطه‌ها و اتصال مستقیم تولیدکننده به مصرف‌کننده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی، افزود: دغدغه استاندار برای تقویت تولیدات بومی، نقشه راه ما در این معاونت است، با فعال‌سازی بازارچه‌های موقت در پارک‌ها و روزبازارها در مجموعه‌هایی نظیر چی‌چست، به‌دنبال ایجاد ویترینی از هنر دست هنرمندان بومی هستیم تا علاوه بر درآمدزایی، شاهد افزایش نشاط اجتماعی و ترویج صنایع‌دستی در سبد مصرفی خانوارها باشیم.

حمایت ویژه از هنرمندان و مشاغل خانگی

آیدین رحمانی، شهردار ارومیه نیز در این نشست با تأکید بر تعامل سازنده با دستگاه‌های ذی‌ربط اظهار کرد: شهرداری ارومیه تمامی زیرساخت‌های لازم را برای فعالیت هنرمندان صنایع‌دستی، فعالان مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار فراهم خواهد کرد تا این قشر بتوانند با ثبات خاطر و در فضایی مناسب به تولید و عرضه محصولات خود بپردازند.

 براساس توافق در این نشست، پارک گل‌ها به عنوان محل برپایی بازارچه‌های موقت صنایع‌دستی و مجموعه گردشگری چی‌چست به‌عنوان محل استقرار روزبازارهای صنایع‌دستی در روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین شد، همچنین، مکان‌های پیشنهادی برای احداث بازارچه‌های دائمی مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد با بازدید میدانی مشترک، این نقاط ظرف مدت ۲۰ روز آینده نهایی و برای بهره‌برداری آماده‌سازی شود.

همچنین در این جلسه، بر ضرورت ثبت رویدادهای ملی گردشگری، برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره انگور با کیفیت مطلوب و همچنین بازنگری و جانمایی المان‌های شهری متناسب با هویت و نمادهای شهر ارومیه تأکید شد.

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کد خبر 1405051401098
سمیرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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