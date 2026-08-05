به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه با حضور در کارگاه حفاظت و مرمت «توپ مروارید» واقع در ساختمان شماره ۷ وزارت امور خارجه، از نزدیک در جریان روند مطالعات، مستندنگاری، آسیب‌شناسی و عملیات تخصصی حفاظت و مرمت این اثر تاریخی قرار گرفت.

در این بازدید، محمدابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، مهدی باباکاظمی، مدیرکل ساختمان و پشتیبانی وزارت امور خارجه و رضا رحمانی، رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی‌فرهنگی، وزیر امور خارجه را همراهی کردند.

در ادامه، منیژه هادیان دهکردی، مدیر پروژه حفاظت و مرمت توپ مروارید و دو توپ تاریخی دیگر، ضمن معرفی اعضای تیم تخصصی پروژه، گزارشی جامع از روند مطالعات و اقدامات انجام‌شده ارائه کرد. این گزارش، مجموعه‌ای از مطالعات تاریخی و کتابخانه‌ای، آسیب‌شناسی و ارزیابی وضعیت حفاظتی، شناسایی و آنالیز مواد تشکیل‌دهنده، مستندنگاری دقیق، تهیه مدل سه‌بعدی آثار و مراحل اجرایی حفاظت و مرمت سطوح فلزی توپ مروارید را در بر می‌گرفت. همچنین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ادامه عملیات حفاظتی و مرمتی و الزامات فنی اجرای مراحل آتی پروژه تشریح شد.

همزمان با این بازدید، آزمایش‌های میدانی و غیرمخرب بر روی سازه بتنی عراده توپ مروارید با هدف ارزیابی میزان استحکام، پایداری و وضعیت سازه‌ای آن در حال انجام بود. این مطالعات با همکاری متخصصان گروه معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و با بهره‌گیری از فناوری‌ها و روش‌های نوین ارزیابی غیرمخرب اجرا شد تا داده‌های تخصصی لازم برای طراحی دقیق مداخلات حفاظتی و مرمتی فراهم شود.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، توپ مروارید از آثار شاخص دوره قاجار و متعلق به عصر فتحعلی‌شاه است که در دوره پهلوی اول به همراه دو توپ تاریخی دیگر به باشگاه افسران ـ ساختمان شماره ۷ وزارت امور خارجه ـ منتقل شد و تاکنون در همان مجموعه نگهداری می‌شود. پروژه حفاظت و مرمت این آثار از اواخر سال ۱۴۰۴ و در چارچوب قرارداد همکاری مشترک میان وزارت امور خارجه و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری آغاز شده و هم‌اکنون با رویکردی علمی، بین‌رشته‌ای و مبتنی بر استانداردهای تخصصی حفاظت از میراث‌فرهنگی در حال اجراست.

در پایان این بازدید، سیدعباس عراقچی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با قدردانی از تلاش‌های متخصصان، پژوهشگران و مرمتگران این پروژه، حفاظت از میراث‌فرهنگی را مأموریتی ملی و راهبردی توصیف کرد و گفت: صیانت علمی و اصولی از آثار تاریخی، پاسداری از هویت، حافظه تاریخی و سرمایه تمدنی ایران است و باید با اتکا به دانش تخصصی و همکاری نهادهای مسئول با جدیت دنبال شود.

وزیر امور خارجه همچنین با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، آمادگی وزارت امور خارجه را برای توسعه همکاری‌های مشترک با پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در زمینه حفاظت، مرمت، مستندسازی و صیانت از دیگر آثار تاریخی و فرهنگی تحت تملک این وزارتخانه اعلام کرد و این همکاری‌ها را گامی مؤثر در حفظ سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی ایران برای نسل‌های آینده دانست.

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