لوح ثبت ملی آیین «نینوای اریسمان» رونمایی شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هاجر شریفی امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد۱۴۰۵، با اعلام این مطلب گفت: عصر روز اربعین حسینی، روستای تاریخی اریسمان از توابع بخش امامزاده بادرود، شاهد برگزاری باشکوه مراسم اربعین و آیینهای عزاداری حسینی بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز ادامه داد: این مراسم که با حضور پرشور مردم ولایتمدار و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) برگزار شد، با یک رویداد ویژه همراه بود.
شریفی افزود: در حاشیه این مراسم معنوی، با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان نطنز و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و جمعی از مسئولان، از لوح ثبتی ملی آیین اربعین حسینی روستای اریسمان رونمایی شد. او تصریح کرد: این رویداد مذهبی-فرهنگی که از جایگاه ویژهای در میان اهالی منطقه برخوردار است، بهطور رسمی در «تقویم رویدادهای گردشگری کشور» به ثبت رسیده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز گفت: ثبت این مراسم در تقویم رویدادهای ملی، گامی بلند بهمنظور معرفی ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی بخش بادرود و همچنین تقویت «گردشگری مذهبی» در شهرستان نطنز است.
شریفی با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث ناملموس و آیینهای عاشورایی، ثبت ملی رویدادهای محلی را راهکاری مؤثر برای تقویت هویت بومی، انسجام اجتماعی و جذب گردشگران آیینی به شهرستان نطنز برشمردند.
گفتنی است ثبت رویدادها در تقویم ملی گردشگری، علاوه بر حفظ و ترویج فرهنگ دینی و سنتی، بستری مناسب برای رونق اقتصادی مناطق از طریق معرفی آیینهای بومی به سطح ملی فراهم میآورد
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