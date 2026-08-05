۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۹

دومین دوره حراج آثار فاخر هنری رخ‌ست اصفهان با عرضه ۱۳۰ اثر آغاز شد

دومین دوره حراج آثار فاخر هنری رخ‌ست اصفهان با عرضه ۱۳۰ اثر آغاز شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از آغاز دومین دوره حراج آثار فاخر هنری رخ‌ست اصفهان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۱۴ مردادماه با اعلام این مطلب گفت: ۱۳۰ اثر در قالب ۸۸ آیتم از چهار حوزه صنایع‌دستی، آثار تاریخی، هنرهای تجسمی و فرش تا روز جمعه در هتل عباسی اصفهان در معرض بازدید، عرضه و حراج قرار گرفته است. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، ادامه داد: این رویداد از صبح امروز، چهارشنبه، در هتل عباسی اصفهان آغاز شده و تا روز جمعه ۱۶ مردادماه ادامه خواهد داشت. 

او با بیان اینکه دومین دوره حراج آثار فاخر هنری رخ‌ست اصفهان با هدف معرفی، عرضه و حمایت از آثار ارزشمند هنری و تاریخی برگزار شده است، افزود: در این دوره ۱۳۰ اثر در قالب ۸۸ آیتم از چهار حوزه صنایع‌دستی، آثار تاریخی، هنرهای تجسمی و فرش در معرض دید و عرضه قرار گرفته است. 

کرم‌زاده تصریح کرد: آثار تاریخی ارائه شده در این حراج عمدتاً مربوط به دوره زند، قاجار و دوره‌های پس از آن است و تمامی آثار دارای مجوزها و تأییدیه‌های قانونی لازم برای خرید و فروش هستند. همچنین خروج این آثار از کشور تابع ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به تنوع آثار حاضر در این رویداد گفت: از مجموع ۸۸ آیتم عرضه شده، بخش قابل توجهی به آثار فاخر صنایع‌دستی اختصاص دارد و آثار ارائه شده توسط ده‌ها هنرمند و مجموعه‌دار شاخص کشور در این رویداد عرضه شده است. 

او با بیان اینکه حدود ۸۰ هنرمند در این دوره حضور دارند، افزود: برخی از هنرمندان بیش از یک اثر یا مجموعه اثر را در حراج ارائه کرده‌اند و همین موضوع موجب شده است مجموع آثار به ۱۳۰ اثر برسد. 

کرم‌زاده ادامه داد: علاقه‌مندان، مجموعه‌داران و خریداران آثار هنری می‌توانند در روزهای برگزاری نمایشگاه از آثار بازدید کنند و متقاضیان حضور در فرآیند حراج نیز باید مطابق ضوابط و از طریق برگزارکنندگان نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به زمان‌بندی این رویداد گفت: نمایشگاه آثار از امروز تا روز جمعه در هتل عباسی اصفهان برپاست و مراسم حراج نیز با حضور خریداران و مجموعه‌دارانی که از پیش ثبت‌نام کرده‌اند، برگزار خواهد شد. 

او برگزاری این رویداد را گامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های هنری، صنایع دستی و آثار تاریخی اصفهان و ایجاد زمینه تعامل میان هنرمندان، مجموعه‌داران و فعالان بازار هنر دانست و ابراز امیدواری کرد که این حراج بتواند سهم مؤثری در رونق اقتصاد هنر و معرفی هرچه بیشتر آثار فاخر ایرانی ایفا کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051401128
سعید احمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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