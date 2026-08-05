البرز؛ تلاقی ۹ هزار سال تاریخ، طبیعت بکر و فرهنگ ایرانی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی اظهار کرد: البرز نمونه‌ای روشن از پیوند تاریخ، طبیعت و فرهنگ است و کمتر نقطه‌ای در کشور وجود دارد که در فاصله‌ای کوتاه چنین تنوعی از آثار تاریخی، چشم‌اندازهای طبیعی و ظرفیت‌های فرهنگی را در کنار هم داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، گفت: ما در البرز دارای تمدنی نزدیک به ۹ هزار ساله هستیم که تپه ازبکی به عنوان یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی کشور، سندی ارزشمند از پیشینه تاریخی این منطقه است که نشان می‌دهد البرز تنها یک استان معاصر و مهاجرپذیر نیست، بلکه سرزمینی با ریشه‌های عمیق تمدنی است.

زینالی افزود: در کنار این پیشینه کهن، البرز آثار ارزشمندی از دوره‌های تاریخی مختلف به ویژه دوران اسلامی را در خود جای داده است؛ آثاری مانند کاروانسرای شاه عباسی، کاخ مروارید، کاخ سلیمانیه، پل‌ها و بناهای تاریخی که هرکدام بخشی از هویت معماری و فرهنگی این سرزمین را روایت می‌کنند.

این مسئول توضیح داد: کاروانسراهای تاریخی البرز یادآور نقش این منطقه در مسیرهای ارتباطی و تجاری گذشته ایران هستند و نشان می‌دهند این استان در طول تاریخ محل عبور، تعامل و تبادل فرهنگ‌ها بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری مذهبی استان بیان کرد: وجود امامزادگان و اماکن مذهبی متعدد، یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم البرز است که می‌تواند این استان را به یکی از قطب‌های گردشگری مذهبی کشور تبدیل کند. امامزاده هارون در طالقان، امامزاده سلیمان و دیگر اماکن مذهبی استان علاوه بر جایگاه معنوی، از منظر تاریخی و فرهنگی نیز دارای اهمیت هستند.

او با اشاره به طبیعت منحصربه‌فرد البرز اظهار کرد: شاید مهم‌ترین ویژگی این استان، تنوع کم‌نظیر طبیعی آن باشد؛ جایی که گردشگر می‌تواند در فاصله‌ای کوتاه از ارتفاعات و مناطق سردسیر به دشت‌ها و مناطق گرم‌تر برسد و مجموعه‌ای از چشم‌اندازهای طبیعی را تجربه کند.

زینالی افزود: جاده چالوس یکی از شناخته‌شده‌ترین مسیرهای گردشگری ایران و حتی جهان است؛ مسیری که تنها یک راه ارتباطی نیست، بلکه خود یک مقصد گردشگری محسوب می‌شود. وجود سد امیرکبیر، رودخانه، طبیعت کوهستانی، روستاهای تاریخی، سفره‌خانه‌های سنتی و مراکز اقامتی در این مسیر، ظرفیت بزرگی برای توسعه گردشگری فراهم کرده است.

این مسئول توضیح داد: با توجه به برنامه‌ها و مصوبات موجود، تلاش می‌کنیم جاده چالوس به یکی از نقاط هدف اصلی گردشگری کشور تبدیل شود و زمینه حضور و خدمات‌رسانی مطلوب‌تر به گردشگران در تمام ساعات شبانه‌روز فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز درباره شهرستان طالقان گفت: طالقان یکی از زیباترین مناطق استان و مهد تمدن و طبیعت بکر است. این شهرستان با برخورداری از روستاهای تاریخی، چشم‌اندازهای طبیعی، امامزادگان، غذاهای محلی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌تواند به مقصدی مهم برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های روستای برغان نیز اظهار کرد: برغان تنها یک روستا نیست، بلکه بخشی از تاریخ و فرهنگ البرز است. این منطقه در مسیرهای تاریخی از جمله مسیرهای مرتبط با جاده ابریشم قرار داشته و امروز با طبیعت زیبا، محصولات باغی، معماری سنتی و فضای آرام خود، ظرفیت بالایی برای گردشگری فرهنگی و طبیعی دارد.

زینالی گردشگری سلامت را یکی دیگر از حوزه‌های دارای ظرفیت در البرز دانست و گفت: البرز با برخورداری از مراکز درمانی مجهز، متخصصان توانمند، زیرساخت‌های اقامتی و دسترسی مناسب، می‌تواند در آینده به یکی از استان‌های پیشرو کشور در حوزه گردشگری سلامت تبدیل شود.

او درباره اشتهارد و ظرفیت‌های کویری آن نیز بیان کرد: کویر اشتهارد و کوه‌های رنگی این منطقه از جاذبه‌های متفاوت البرز هستند که می‌توانند علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی، آفرود و کویرنوردی را جذب کنند. شب‌های کویر، آسمان پرستاره و آرامش این منطقه تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران رقم می‌زند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: دست‌کندهای اشتهارد از جمله آثار ارزشمند استان هستند که نمونه‌ای کم‌نظیر از معماری دست‌کند به شمار می‌روند؛ فضاهایی که انسان با بهره‌گیری از طبیعت، محیطی آرام و کاربردی در دل کوه ایجاد کرده و امروز می‌تواند تلفیقی جذاب از تاریخ، معماری و گردشگری باشد.

این مسئول با اشاره به ظرفیت چهارباغ، فردیس و دیگر شهرستان‌های استان گفت: هر شهرستان البرز دارای هویت، تاریخ و ظرفیت‌های ویژه خود است و برنامه ما این است که گردشگری را بر اساس ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی هر منطقه توسعه دهیم.

زینالی با بیان اینکه البرز تنها محدود به یک جاذبه یا یک شهر نیست، اظهار کرد: کرج به عنوان «ایران کوچک» نمونه‌ای از حضور اقوام مختلف ایرانی در کنار یکدیگر است و همین تنوع فرهنگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای گردشگری است.

او خاطرنشان کرد: در البرز تلاش کرده‌ایم بوم‌گردی‌ها، اقامتگاه‌ها و مراکز گردشگری بر اساس فرهنگ و هویت هر منطقه توسعه پیدا کنند تا گردشگر علاوه بر مشاهده طبیعت، با سبک زندگی، غذاهای محلی، آیین‌ها و فرهنگ مردم این استان نیز آشنا شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان با دعوت از گردشگران داخلی و خارجی برای سفر به این استان گفت: البرز سرزمینی است که تاریخ، طبیعت و فرهنگ را در کنار هم قرار داده است؛ استانی که می‌تواند برای هر گردشگر با هر سلیقه‌ای، از علاقه‌مندان به تاریخ و معماری گرفته تا طبیعت‌گردان، گردشگران مذهبی و علاقه‌مندان به تجربه‌های جدید، مقصدی جذاب و ماندگار باشد.

انتهای پیام/