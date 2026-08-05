به گزارش خبرنگار میراث آریا، نسیبه همتی، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به تحولات ساختاری در وزارت میراث فرهنگی، فهرست جدید وظایف و خدمات تفویض شده به استان سمنان با هدف افزایش سرعت تصمیم‌گیری و تقویت استقلال مدیریتی در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم به این اداره کل ابلاغ شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: با ابلاغ ۵۵ عنوان خدمت و وظیفه جدید، اداره کل استان اکنون اختیارات بیشتری برای مدیریت مستقیم امور و کاهش وابستگی به تصمیم‌گیری‌های مرکزی در اختیار دارد و این تحول مستقیماً به معنای کاهش دیوان‌سالاری و افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها در سطح استان است.

او با تأکید بر اهمیت حفظ اصالت آثار تاریخی، گفت: اگرچه اختیارات جدید، مسیر تصمیم‌گیری را در استان هموارتر می‌کند، اما تمام این اقدامات در چارچوب دقیق قوانین و با رعایت حساسیت‌های حفاظتی میراث فرهنگی انجام خواهد شد.

همتی تأکید کرد: بر اساس ابلاغ، معاونت توسعه مدیریت و منابع مسئولیت پایش و نظارت بر نحوه اجرای این وظایف تفویض شده را بر عهده دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی از این تغییر رویکرد، توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های بومی استان سمنان است و ما با بهره‌گیری از این اختیارات، تلاش خواهیم کرد تا از ظرفیت‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به‌گونه‌ای سریع‌تر و کارآمدتر از آن استفاده کنیم که پیش‌ازاین امکان‌پذیر نبود.

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