۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۶

تقویت مدیریت استانی در سمنان/ ابلاغ اختیارات گسترده به اداره‌کل میراث‌فرهنگی برای سرعت بخشیدن به پروژه‌ها

تقویت مدیریت استانی در سمنان/ ابلاغ اختیارات گسترده به اداره‌کل میراث‌فرهنگی برای سرعت بخشیدن به پروژه‌ها

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: در راستای سیاست‌های تمرکززدایی دولت و با هدف کاهش بروکراسی اداری، اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از دریافت اختیارات جدید در ۵۵ حوزه کلیدی برخوردار شد که می‌تواند مسیر اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در استان را سرعت ببخشد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نسیبه همتی، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به تحولات ساختاری در وزارت میراث فرهنگی، فهرست جدید وظایف و خدمات تفویض شده به استان سمنان با هدف افزایش سرعت تصمیم‌گیری و تقویت استقلال مدیریتی در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم به این اداره کل ابلاغ شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: با ابلاغ ۵۵ عنوان خدمت و وظیفه جدید، اداره کل استان اکنون اختیارات بیشتری برای مدیریت مستقیم امور و کاهش وابستگی به تصمیم‌گیری‌های مرکزی در اختیار دارد و این تحول مستقیماً به معنای کاهش دیوان‌سالاری و افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها در سطح استان است.

او با تأکید بر اهمیت حفظ اصالت آثار تاریخی، گفت: اگرچه اختیارات جدید، مسیر تصمیم‌گیری را در استان هموارتر می‌کند، اما تمام این اقدامات در چارچوب دقیق قوانین و با رعایت حساسیت‌های حفاظتی میراث فرهنگی انجام خواهد شد.

همتی تأکید کرد: بر اساس ابلاغ، معاونت توسعه مدیریت و منابع مسئولیت پایش و نظارت بر نحوه اجرای این وظایف تفویض شده را بر عهده دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی از این تغییر رویکرد، توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های بومی استان سمنان است و ما با بهره‌گیری از این اختیارات، تلاش خواهیم کرد تا از ظرفیت‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به‌گونه‌ای سریع‌تر و کارآمدتر از آن استفاده کنیم که پیش‌ازاین امکان‌پذیر نبود.

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کد خبر 1405051401169
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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