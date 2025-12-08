مشارکت جوامع محلی و جوانان، محور اصلی رقابت جایزه رامسر ۱۴۰۴

به‌گزارش میراث‌آریا، مهدی اسحاقی با اشاره به انتشار فراخوان شرکت در برنامه جایزه رامسر سال ۱۴۰۴ گفت: این جایزه فرصت ارزشمندی برای شناسایی و معرفی فعالان، جوامع محلی و خبرنگارانی است که در دو سال اخیر در مسیر حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه از تالاب‌های کشور، برنامه‌ریزی شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به برگزاری این برنامه همزمان با روز جهانی تالاب‌ها در ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ افزود: سه محور اصلی این دوره شامل جوانان فعال تالابی، جوامع محلی و خبرنگاران برتر تالابی است و تمامی اقدامات باید مربوط به بازه زمانی آذر ۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۴ باشد.

او درباره شرایط شرکت‌کنندگان بخش جوانان اظهار کرد: این بخش مخصوص افراد ۱۸ تا ۳۰ سال است و دستاوردهای آنان باید مستند و در راستای حفاظت و مدیریت پایدار تالاب‌ها باشد.

اسحاقی همچنین تأکید کرد: در بخش جوامع محلی، اقداماتی پذیرفته می‌شود که پیوند میان دانش بومی و حفاظت تالاب را نشان دهد و نتایج مثبت و قابل ارائه داشته باشد.

به گفته معاون گردشگری مازندران در بخش خبرنگاران نیز گزارش‌های مکتوب، مصاحبه، میزگرد، و گزارش‌های ویدیویی که نگاه تازه‌، ارائه راهکار و توجه به تالاب‌های کمتر شناخته‌شده داشته باشند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

اسحاقی با بیان اینکه مهلت ارسال مدارک تا ۵ دی ۱۴۰۴ تعیین شده و نتایج نهایی در روز جهانی تالاب‌ها اعلام خواهد شد، خاطر نشان کرد: تمامی فعالان و علاقه‌مندان حوزه تالاب‌ها می‌توانند مدارک خود را به نشانی دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها در پارک پردیسان تهران یا از طریق پست الکترونیک ramsar.award1404@doe.ir ارسال کنند.

انتهای پیام/