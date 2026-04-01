۱۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۷

اجرای برنامه فرهنگی «ماهی قرمز من» در ورامین

به مناسبت روز طبیعت (سیزده فروردین)، برنامه فرهنگی «ماهی قرمز من» در ورامین برگزار می‌شود تا ضمن جمع‌آوری ماهی‌های قرمز سفره هفت‌سین، کودکان و نوجوانان با جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهر آشنا شوند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک گفت: هم‌زمان با سیزده فروردین، روز ملی طبیعت، برنامه فرهنگی «ماهی قرمز من» اجرا خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین بیان کرد: با توجه به هشدارهای کارشناسان بهداشتی مبنی بر عدم نگهداری ماهی‌های قرمز در منازل پس از پایان تعطیلات نوروزی، این برنامه با هدف جمع‌آوری این ماهی‌ها برگزار می‌شود.

او اظهار کرد: این برنامه فرهنگی که امسال چهارمین سال برگزاری خود را تجربه می‌کند، به کودکان و نوجوانان ورامینی و خانواده‌هایشان فرصت می‌دهد تا ضمن بازدید از مسجد جامع، ماهی‌های قرمز سفره هفت‌سین خود را در حوض این مسجد رها کرده و کتاب داستان‌های ایرانی هدیه بگیرند.

این برنامه روز پنجشنبه، سیزدهم فروردین، از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر در بنای تاریخی مسجد جامع ورامین برگزار می‌شود و حضور و شرکت برای همه کودکان و نوجوانان آزاد و رایگان است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405011200893
وجیهه قاسمی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha