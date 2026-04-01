اجرای برنامه فرهنگی «ماهی قرمز من» در ورامین

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک گفت: هم‌زمان با سیزده فروردین، روز ملی طبیعت، برنامه فرهنگی «ماهی قرمز من» اجرا خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین بیان کرد: با توجه به هشدارهای کارشناسان بهداشتی مبنی بر عدم نگهداری ماهی‌های قرمز در منازل پس از پایان تعطیلات نوروزی، این برنامه با هدف جمع‌آوری این ماهی‌ها برگزار می‌شود.

او اظهار کرد: این برنامه فرهنگی که امسال چهارمین سال برگزاری خود را تجربه می‌کند، به کودکان و نوجوانان ورامینی و خانواده‌هایشان فرصت می‌دهد تا ضمن بازدید از مسجد جامع، ماهی‌های قرمز سفره هفت‌سین خود را در حوض این مسجد رها کرده و کتاب داستان‌های ایرانی هدیه بگیرند.

این برنامه روز پنجشنبه، سیزدهم فروردین، از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر در بنای تاریخی مسجد جامع ورامین برگزار می‌شود و حضور و شرکت برای همه کودکان و نوجوانان آزاد و رایگان است.

