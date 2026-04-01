به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک گفت: مسابقه عکس سلفی «ورامین‌گردی» که هرسال در نوروز برگزار می‌شود، با استقبال علاقه‌مندان روبه‌رو شد. هدف از اجرای آن تقویت نگاه دانش‌آموزان به ظرفیت‌های گردشگری ورامین بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین بیان کرد: موضوع مسابقه شامل ثبت عکس سلفی با جاذبه‌های تاریخی، مذهبی، طبیعی و روستایی ورامین است و دانش‌آموزان تمامی مقاطع می‌توانند در آن شرکت کنند. او توضیح داد که این رویداد فرصتی برای آشنایی بیشتر نسل نوجوان با هویت فرهنگی شهرستان فراهم می‌کند.

او اظهار کرد: هر دانش‌آموز برای شرکت در مسابقه می‌تواند حداکثر سه عکس سلفی را همراه با مشخصات شامل نام و نام‌خانوادگی، تاریخ تولد، پایه تحصیلی، نام مدرسه و شماره همراه تا ۲۰ فروردین سال جاری در پیام‌رسان ایتا به نشانی کاربری Varamin۱۴۰۵@ ارسال کند.

تاجیک افزود: پس از پایان مهلت ارسال و انجام داوری، برگزیدگان تا ۲۹ فروردین معرفی و لوح یادبود همراه با هدیه صنایع‌دستی به آنان اهدا خواهد شد.

