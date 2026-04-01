به گزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ایزدی ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ با اشاره به حضور مستمر بازرسان در سطح استان اظهار داشت: با دستور استاندار مازندران، تیمهای نظارتی ما در کوتاهترین زمان ممکن به گزارشهای مردمی رسیدگی میکنند. اگر گزارش گرانفروشی در هر یک از میادین یا مراکز خدماترسان دریافت شود، همکاران ما در همان روز در محل حاضر شده و نسبت به رفع چالش و برخورد با ایرادات اقدام خواهند کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با اشاره به تغییر مسیر سفرهای نوروزی به سمت روستاها تصریح کرد: امسال با سیل جمعیت در روستاهای مازندران مواجه هستیم. به همین منظور با هماهنگی مدیرانکل امور روستایی، شهری و اجتماعی و همچنین دستگاههای خدماترسان، دغدغههای مربوط به توزیع ارزاق، آبرسانی و تأمین برق در روستاها به حداقل رسیده است. برنامه راهبردی ما در استان، معطوف کردن تمرکز ستاد خدمات سفر به گردشگری روستایی است.
او از ابتکار جدید امسال خبر داد و گفت: بنا بر پیشنهادهای مطروحه، خدمات ستاد نوروزگاهی امسال در قالب "موکب" به مسافران ارائه میشود. در این راستا کمپهای هلالاحمر (ثابت و سیار)، نیروهای فراجا و نهادهای امنیتی با تمام توان برای تأمین رفاه و امنیت گردشگران مستقر شدهاند.
ایزدی با تأکید بر لزوم جلب رضایت مردم بومی مازندران اعلام کرد: طبق دستور استاندار، برای پاسخ به مطالبات بومیان، استفاده از تفرجگاهها برای اهالی هر شهرستان "رایگان" و برای سایر هماستانیهای مازندرانی با "۵۰ درصد تخفیف" انجام میشود. سایر گردشگران نیز طبق نرخنامه مصوب وزارتخانه از خدمات بهرهمند میشوند.
او با اشاره به استقبال چشمگیر مسافران از مراکز اقامتی رسمی گفت: میانگین ضریب اشغال تخت در تأسیسات گردشگری استان بیش از ۸۳ درصد است. در حال حاضر ظرفیت هتلهای پنجستاره مازندران بهطور کامل تکمیل شده و هیچ تخت خالی برای رزرو در این مراکز وجود ندارد.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران در پایان به موضوع رزروهای کنسلی اشاره کرد و افزود: طبق ابلاغیه ارسالی، هیچ مرکز اقامتی حق دریافت وجه خسارت برای کنسلی را ندارد و مبالغ باید بهطور کامل مسترد شود. سامانه ۹۶۲۹ نیز بهصورت شبانهروزی آماده دریافت شکایات مسافران، بهویژه در خصوص رزروهای اینترنتی و اپلیکیشنهاست.
انتهای پیام/
نظر شما