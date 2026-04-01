توسعه گردشگری روستایی شهرستان فنوج در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا نصرتی ۱۲ فروردین ماه اظهار کرد: در راستای توسعه و تقویت زیرساخت‌های گردشگری و صیانت از میراث فرهنگی و حمایت صنایع‌دستی منطقه، محمدهادی طهرانی‌مقدم؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان وبلوچستان با شمسیه شیرخانزهی؛ فرماندار فنوج دیدار و تبادل نظر کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فنوج افزود: در این جلسه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با تاکید بر لزوم حفظ و ماندگاری هنرهای بومی و اصیل بیان کرد: اقدامات لازم و مقدمات کارشناسی جهت ثبت ملی هنر ارزشمند «سوزن‌دوزی پلیوار» که بخشی از هویت فرهنگی مردم این دیار است، در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

او ادامه داد: همچنین در راستای بررسی ظرفیت‌های شهرستان فنوج در حوزه گردشگری روستایی و کشاورزی، بر جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد و توسعه مراکز اقامتی بوم‌گردی با حمایت‌های فنی و تسهیلاتی اداره کل تاکید و مقرر شد جهت حفظ و صیانت از ابنیه تاریخی، تخصیص منابع اعتباری لازم برای مرمت و بازسازی اماکن و بناهای تاریخی فنوج به صورت ویژه پیگیری شود.

به گفته نصرتی، فرماندار فنوج نیز با اشاره به موقعیت استراتژیک و پتانسیل‌های ناشناخته شهرستان، بر لزوم حمایت ویژه مسئولان استانی به فنوج به عنوان یکی از قطب‌های فرهنگی جنوب استان تأکید و ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام شده توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، در خصوص ثبت ملی هنر سوزن‌دوزی پلیوار، توسعه گردشگری روستایی، تخصیص منابع اعتباری ویژه مرمت بناهای تاریخی مواردی را مطرح کرد.

