ارائه خدمات اسکان به ۱۹ هزار نفر در مدارس مازندران 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون کلبادی‌نژاد ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ به تشریح آخرین وضعیت زیرساخت‌های اسکان فرهنگیان و مسافران نوروزی پرداخت و با اشاره به تکمیل ظرفیت‌های پیش‌بینی شده اظهار کرد: در فاز اول، ۲۰۷ باب مدرسه و ۱۷ مرکز اقامتی با مجموع ۲۵۰۰ اتاق جهت بهره‌برداری تخصیص یافت.

او افزود: به منظور مدیریت شرایط اضطراری و افزایش تقاضا، ۱۹۳ مدرسه دیگر با ظرفیت ۱۵۰۰ اتاق به صورت آماده‌باش کامل درآمده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر بسیج تمامی امکانات، شامل مدارس شبانه‌روزی، مجتمع‌های آموزشی و سالن‌های ورزشی، خاطرنشان کرد: با این تجهیزات، استان مازندران آمادگی میزبانی از ۸۰۰۰ نفر-روز اسکان را در طول دوره نوروز کسب کرد.

کلبادی‌نژاد همچنین به آمار پذیرش تا تاریخ ۱۱ فروردین ماه تاکید کرد: تاکنون، خدمات اسکان به ۶۱۰۰ خانوار معادل تقریبی ۱۹ هزار نفر از هموطنان ارائه شده است.

