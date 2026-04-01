۱۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۶

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران خبر داد:

ارائه خدمات اسکان به ۱۹ هزار نفر در مدارس مازندران 

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از ارائه خدمات اسکان به ۱۹ هزار نفر در مدارس مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون کلبادی‌نژاد ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ به تشریح آخرین وضعیت زیرساخت‌های اسکان فرهنگیان و مسافران نوروزی پرداخت و با اشاره به تکمیل ظرفیت‌های پیش‌بینی شده اظهار کرد: در فاز اول، ۲۰۷ باب مدرسه و ۱۷ مرکز اقامتی با مجموع ۲۵۰۰ اتاق جهت بهره‌برداری تخصیص یافت.

او افزود: به منظور مدیریت شرایط اضطراری و افزایش تقاضا، ۱۹۳ مدرسه دیگر با ظرفیت ۱۵۰۰ اتاق به صورت آماده‌باش کامل درآمده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر بسیج تمامی امکانات، شامل مدارس شبانه‌روزی، مجتمع‌های آموزشی و سالن‌های ورزشی، خاطرنشان کرد: با این تجهیزات، استان مازندران آمادگی میزبانی از ۸۰۰۰ نفر-روز اسکان را در طول دوره نوروز کسب کرد.

کلبادی‌نژاد همچنین به آمار پذیرش تا تاریخ ۱۱ فروردین ماه تاکید کرد: تاکنون، خدمات اسکان به ۶۱۰۰ خانوار معادل تقریبی ۱۹ هزار نفر از هموطنان ارائه شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405011200943
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha