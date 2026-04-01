به گزارش خبرنگار میراثآریا، روز گذشته ۱۱ فروردین ماه، سید محمد رستگاری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد به همراه محمدرضا فلاحتی معاون میراثفرهنگی و محمدرضا دهقان معاون توسعه مدیریت و منابع این ادارهکل، در سفری یکروزه به شهرستان میبد از اماکن تاریخی، پروژههای مرمتی و کارگاههای صنایعدستی این شهر جهانی بازدید کردند.
بخش مهمی از این سفر نظارتی به حضور در کارگاههای صنایعدستی و گفتوگو با اساتید و هنرمندان زیلوباف و سفالگر اختصاص یافت. در این نشست صمیمانه که در فضای کارگاهی رقم خورد، هنرمندان شهرستان میبد بدون واسطه به بیان دغدغهها و مشکلات پیشِروی تولید و ترویج این هنرهای اصیل پرداختند.
سید محمد رستگاری در این بازدید با تاکید بر جایگاه استراتژیک میبد به عنوان «شهر جهانی زیلو»، بر لزوم حمایت همهجانبه از هنرمندان و رفع موانع تولید برای حفظ این میراث ارزشمند تاکید کرد و پیگیری مطالبات اساتید این حوزه را در اولویت برنامههای ادارهکل قرار داد.
مدیران ارشد میراثفرهنگی استان همچنین در جریان این سفر، از آخرین وضعیت پروژههای مرمتی و باززندهسازی ابنیه تاریخی میبد بازدید کرده و راهکارهای لازم برای تسریع در روند احیای این بناها با هدف تقویت زیرساختهای گردشگری شهرستان را مورد بررسی قرار دادند.
شهرستان میبد با دارا بودن غنای تاریخی منحصربهفرد و هنرهای دستی جهانی، همواره یکی از مقاصد اصلی گردشگران در قلب کویر ایران به شمار میرود.
