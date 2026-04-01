به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی، روز چهارشنبه ۱۲ فروردین ماه جاری در جریان سفر نوروزی خود به شهرستان آبدانان، با حضور در مسیرهای پرتردد و نقاط گردشگری این شهرستان، از نزدیک در جریان خدمات ارائهشده به مسافران و گردشگران نوروزی قرار گرفت.
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی و فعالان حوزه گردشگری، بر اهمیت فراهمسازی شرایط مناسب برای رفاه مسافران تأکید کرد و گفت: نوروز زمان اوج سفرهاست و باید با برنامهریزی دقیق، خدمات ماندگار و شایستهای به مسافران ارائه شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام همچنین از چهار فروشگاه صنایعدستی در آبدانان بازدید کرد و بر لزوم تقویت حوزه فروش و معرفی تولیدات بومی این منطقه تأکید کرد.
شریفی با اشاره به جایگاه ارزشمند صنایعدستی در هویت فرهنگی استان افزود: استقبال مسافران نوروزی از صنایعدستی فرصتی ارزشمند برای حمایت از هنرمندان و معرفی فرهنگ اصیل این منطقه است.
این سفر در راستای پایش میدانی، ارزیابی روند خدماتدهی و رفع نیازهای احتمالی مسافران نوروزی در شهرستان آبدانان انجام شد.
