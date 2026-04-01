۱۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۳

ارزیابی میدانی خدمات نوروزی و صنایع‌دستی آبدانان

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، در سفری نوروزی به شهرستان آبدانان، با حضور در نقاط مختلف، روند خدمات‌دهی به مسافران نوروزی را ارزیابی کرده و از چهار فروشگاه صنایع‌دستی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی، روز چهارشنبه ۱۲ فروردین ماه جاری در جریان سفر نوروزی خود به شهرستان آبدانان، با حضور در مسیرهای پرتردد و نقاط گردشگری این شهرستان، از نزدیک در جریان خدمات ارائه‌شده به مسافران و گردشگران نوروزی قرار گرفت.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه گردشگری، بر اهمیت فراهم‌سازی شرایط مناسب برای رفاه مسافران تأکید کرد و گفت: نوروز زمان اوج سفرهاست و باید با برنامه‌ریزی دقیق، خدمات ماندگار و شایسته‌ای به مسافران ارائه شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام همچنین از چهار فروشگاه صنایع‌دستی در آبدانان بازدید کرد و بر لزوم تقویت حوزه فروش و معرفی تولیدات بومی این منطقه تأکید کرد.

 شریفی با اشاره به جایگاه ارزشمند صنایع‌دستی در هویت فرهنگی استان افزود: استقبال مسافران نوروزی از صنایع‌دستی فرصتی ارزشمند برای حمایت از هنرمندان و معرفی فرهنگ اصیل این منطقه است.

این سفر در راستای پایش میدانی، ارزیابی روند خدمات‌دهی و رفع نیازهای احتمالی مسافران نوروزی در شهرستان آبدانان انجام شد.

