به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، با اعلام انجام عملیات گسترده زیرساختی در منطقه گردشگری بان‌طولاب (بخش سیوان)، تأکید کرد که با تخصیص اعتبار ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، این منطقه با بستری استاندارد و مجهز، آماده پذیرایی از گردشگران خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام گفت: در راستای تحقق برنامه‌های توسعه گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی استان، پروژه جامع تکمیل زیرساخت‌های منطقه گردشگری بان‌طولاب در بخش سیوان انجام شد.

شریفی تصریح کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در اجرا شد و هدف اصلی آن، رفع چالش‌های زیرساختی و ایجاد آسایش لازم برای گردشگران و ساکنین منطقه است.

او تأکید کرد: ما بر این باوریم که توسعه گردشگری تنها با تکمیل زیرساخت‌های اساسی امکان‌پذیر است و منطقه بان‌طولاب به دلیل پتانسیل‌های منحصربه‌فرد خود، در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام ادامه داد: بر اساس طرح مصوب، این پروژه شامل طیف گسترده‌ای از عملیات‌های عمرانی و خدماتی شامل اجرای عملیات برق‌رسانی به طول ۲ کیلومتر و عملیات گازرسانی به طول ۲ کیلومتر جهت تأمین نیازهای اصلی منطقه، اجرای ابنیه فنی مسیر شامل احداث ۹ عدد آب‌رو جهت مدیریت روان‌آب‌ها و همچنین ساخت ۷۰ متر دیوار حفاظتی و همچنین انجام عملیات خاکی گسترده و اصلاح سطح جهت بهبود دسترسی به نقاط گردشگری است.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه تنها یک عملیات عمرانی نیست، بلکه گامی استراتژیک برای تبدیل منطقه بان‌طولاب به یک قطب گردشگری مجهز در بخش سیوان است، ما با نظارت دقیق بر روند اجرای این عملیات، تلاش می‌کنیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، زیرساخت‌های لازم برای جذب بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی منطقه فراهم شود.

