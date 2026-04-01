به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی وحیدی گفت: به مناسبت فرارسیدن دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی، سوت قطارهای مسافربری در ایستگاه راه‌آهن تهران طنین‌انداز شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تهران گفت: این آیین با دستور حسین خوش‌اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران، برگزار شد و در آن، سوت قطارها به عنوان نمادی از گرامیداشت این روز تاریخی نواخته شد.

حسین خوش‌اقبال ضمن گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی، شهدای گرانقدر و تمامی ایثارگران، فرا رسیدن سالروز این رویداد مهم و سرنوشت‌ساز را به محضر مقام معظم رهبری و مردم شریف و مقاوم ایران اسلامی تبریک و تهنیت گفت.

او دوازدهم فروردین را روزی ماندگار در تاریخ ایران دانست و اظهار کرد: این روز، تجلی اراده و خواست تاریخی ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای استقرار نظامی مبتنی بر ارزش‌های دینی و مردم‌سالاری است؛ روزی که ملت ایران با خلق حماسه‌ای جاودانه، جایگاه تعیین‌کننده خود را در تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور تثبیت کرد.

فرماندار تهران همچنین با اشاره به رأی قاطع ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی در همه‌پرسی تاریخی ۱۲ فروردین، افزود: پایداری مردم در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته، به ویژه در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی، نشان‌دهنده عمق باور و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب است. و حضور آگاهانه و همبستگی مثال‌زدنی ملت ایران در صحنه‌های مختلف، همواره نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و موجب تقویت عزت و اقتدار کشور شده است.

خوش اقبال در پایان تأکید کرد: ملت ایران در سایه اتحاد، همدلی و عشق به میهن، همواره از گردنه‌های دشوار عبور کرده و با ایثار و استقامت، میراثی ارزشمند و ماندگار برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشته است.

