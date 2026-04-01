به گزارش خبرنگار میراثآریا، نهمین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان در راستای هماهنگی، برنامهریزی و ارتقای سطح خدماترسانی به مردم و مسافران با حضور انوشیروان محسنیبندپی معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، سیدمهدی مهیایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و قائممقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان، عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، پرهام جانفشان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فریدون فعالی دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان و مدریرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و جمعی از مدیران کل و نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان، روز چهارشنبه ۱۲ بهمنماه ۱۴۰۵ در محل دبیرخانه متمرکز ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان در گرگان برگزار شد.
در این جلسه، معاون گردشگری کشور با اشاره به شرایط خاص کشور در ماههای اخیر بیان کرد: در نوروز ۱۴۰۵ کشور در شرایط ویژهای قرار داشت و بیش از یک ماه از جنگ تحمیلی و حملات دشمنان علیه تمامیت ارضی کشور میگذرد؛ با این حال نه تنها اهداف دشمن محقق نشد، بلکه قدرت و انسجام ملی در ابعاد مختلف بیش از پیش نمایان شد.
انوشیروان محسنیبندپی افزود: قدرت ملی ایران در این مقطع در سه مؤلفه مهم شکل گرفت؛ نخست حضور آگاهانه، صبورانه و مسئولانه مردم که در صحنههای مختلف از جمله تشییع پیکر شهدای این جنگ ناجوانمردانه حضور معناداری داشتند، دوم رشادتها و دلاورمردیهای نیروهای مسلح در دفاع از تمامیت ارضی کشور و سوم مدیریت و کارآمدی دولت و دستگاههای اجرایی در سراسر کشور.
اوا ادامه داد: در چنین شرایطی وزرا، استانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران دستگاههای اجرایی به صورت شبانهروزی در حال فعالیت هستند تا مردم در حوزههای مختلف خدماترسانی با کمبود مواجه نشوند و خوشبختانه در بسیاری از بخشها حتی شاهد افزایش ذخایر و انباشت کالا و خدمات نسبت به گذشته بودهایم.
رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با بیان اینکه مفهوم سفر در این شرایط متفاوت از گذشته است، گفت: در شرایط فعلی سفر تنها برای تفریح نیست بلکه برای یافتن محیطی امن و ایجاد احساس آرامش برای مردم نیز معنا پیدا کرده است.
او با اشاره به آمار سفرها در کشور نیز تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، تعداد تردد مسافران با حداقل یک شب اقامت تا پایان روز یازدهم به بیش از ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده و از ابتدای شرایط جنگی تاکنون بیش از ۱۵۲ میلیون اقامت در کشور ثبت شده است.
محسنیبندپی ادامه داد: حتی در شرایطی که برخی زیرساختها مورد حمله قرار گرفتند، روند ارائه خدمات در کشور متوقف نشد؛ بهطوری که در حالی که برخی مخازن سوخت هدف حمله قرار گرفته بودند، جایگاههای سوخت همچنان به ارائه خدمات ادامه دادند، راههای مواصلاتی کشور باز بود و ترددها با رعایت مقررات و با حداقل تصادفات انجام میشد. همچنین خدمات بهداشت و درمان نیز با کیفیت ادامه داشت و در همین مدت بیش از ۵۰۰ هزار نفر در مراکز درمانی کشور بستری شدند، بدون آنکه خللی در کیفیت خدمات ایجاد شود.
او تأکید کرد: برای مردمی که در صحنههای مختلف حضور دارند و در دفاع از کشور نقشآفرینی میکنند، مسئولان نیز وظیفه دارند با تمام توان برای ارتقای کیفیت زندگی، تأمین امنیت و ایجاد آرامش در جامعه تلاش کنند و از هیچ خدمتی دریغ نکنند.
معاون گردشگری کشور با اشاره به عملکرد استان گلستان گفت: آنچه امروز در این استان مشاهده شد، نشاندهنده انسجام، همفکری و همافزایی مطلوب میان ارکان ستاد اجرایی خدمات سفر است و حضور میدانی استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی نقش مهمی در تأمین معیشت و رفاه مردم و مسافران داشته است.
او افزود: فعالیتهای ستاد اجرایی خدمات سفر نباید با پایان تعطیلات نوروز متوقف شود و با توجه به شرایط موجود، این فعالیتها تا پایان شرایط ویژه کشور در سراسر استانها ادامه خواهد داشت.
محسنیبندپی همچنین بر تداوم فعالیت ستاد خدمات سفر در راستای تسریع در خدماترسانی در حوزه معیشت مردم، ارتقای آمادگی عملیاتی دستگاهها، افزایش نظارت بر کیفیت خدمات و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: نظارتها باید دقیق و اثربخش باشد و هرگونه گرانفروشی یا اجحاف در حق مردم قابل قبول نیست.
او با اشاره به تغییر الگوی سفر در کشور بیان کرد: میانگین اقامت مسافران نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و از ۴.۱ شب به حدود ۵.۳ شب رسیده است که نشاندهنده تغییر رفتار سفر در شرایط فعلی است.
رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، استان گلستان را یکی از استانهای دارای ظرفیت مناسب برای پذیرش مسافران دانست و گفت: با توجه به مدیریت مناسب و احساس امنیتی که در این استان وجود دارد، گلستان میتواند به عنوان یکی از استانهای پایلوت برای پذیرش گستردهتر مسافران مطرح باشد.
او همچنین با ابلاغ سلام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر استان، از تلاشهای شبانهروزی استاندار گلستان، معاونان استاندار، اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر و مدیرکل و کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قدردانی کرد.
آمادگی کامل گلستان برای میزبانی از مسافران/ ایجاد ظرفیت اسکان ۶۰ هزار نفری در استان
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و قائممقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان با اشاره به اقدامات ستاد اجرایی خدمات سفر استان گفت: با آغاز شرایط ویژه کشور، ظرفیت اسکان حدود ۶۰ هزار نفر در بخشهای مختلف استان برای میزبانی از مسافران و هموطنان فراهم شد.
سیدمهدی مهیایی در نهمین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان بیان کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر از سال ۱۳۹۲ و بر اساس مصوبه هیئت وزیران با هدف ارتقای رفاه، ایمنی و ساماندهی خدماترسانی به مسافران در ایام نوروز و تعطیلات تابستان تشکیل شده است.
او افزود: در سالهای گذشته معمولاً جلسات این ستاد از بهمنماه آغاز میشد، اما امسال با پیگیری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، نخستین جلسه ستاد در ۲۴ دیماه برگزار شد و برنامهریزیها زودتر از سالهای گذشته آغاز شد.
مهیایی با اشاره به شرایط ویژه کشور و آغاز جنگ تحمیلی دشمنان تصریح کرد: از ۹ اسفندماه سال گذشته و همزمان با اعلام آغاز جنگ، جلسات ستاد به صورت مستمر ادامه یافت و دبیرخانه دائمی آن فعال شد تا بتوانیم خدماترسانی منسجمتری به مردم و مسافران ارائه دهیم.
او ادامه داد: یکی از نخستین اقدامات در این شرایط، تأمین فضاهای اسکان برای هموطنانی بود که از استانهای دیگر به گلستان سفر میکردند. در همین راستا، آموزش و پرورش استان با ایجاد حدود سه هزار فضای اسکان، ظرفیت پذیرش ۳۶ هزار نفر را فراهم کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان گفت: علاوه بر این، ۶۶۰ واحد اقامتی از جمله بومگردیها و هتلهای استان با ظرفیت حدود ۱۴ هزار نفر فعال شدند و حدود ۱۰ هزار ظرفیت دیگر نیز در فضاهای متعلق به جمعیت هلالاحمر، اداره کل ورزش و جوانان و سایر دستگاهها ایجاد شد که در مجموع ظرفیت اسکان استان به حدود ۶۰ هزار نفر رسید.
او با اشاره به آمار تردد در استان بیان کرد: از ۹ اسفند تاکنون بیش از ۱۹ میلیون تردد در محورهای استان ثبت شده است. در حال حاضر حدود ۳۵ هزار خودرو در استان انباشت شده و در برخی روزها این رقم به بیش از ۶۰ هزار خودرو نیز رسیده است که با نزدیک شدن به پایان تعطیلات، روند کاهش آن آغاز شده است.
مهیایی همچنین به تماسهای مردمی برای اطلاع از وضعیت راهها اشاره کرد و گفت: در این مدت حدود ۷۶ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ برقرار شده که همکاران ما در اداره کل راهداری و حملونقل جادهای پاسخگوی مردم بودهاند.
او کاهش تلفات جادهای را از دستاوردهای مهم این ایام دانست و افزود: با همکاری پلیس راهور، پلیس راه و اداره کل راهداری، در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، تلفات جادهای در استان ۱۰ درصد کاهش داشته و در تلفات درونشهری نیز کاهش قابل توجهی ثبت شده است.
قائممقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان ادامه داد: شهرداریهای استان نیز در این ایام نقش مهمی در خدماترسانی ایفا کردند و با اقدامات مختلفی از جمله فضاسازی در تفرجگاهها، زیباسازی شهری، ارتقای روشنایی معابر و ارائه خدمات شهری، شرایط مناسبی برای حضور مسافران و رفاه شهروندان فراهم کردند.
او به یکی از ابتکارات ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان گرگان اشاره کرد و گفت: با ابتکار فرمانداری گرگان، کارت «گرگان همدل» برای هموطنانی که از استانهای درگیر جنگ به گلستان سفر کردهاند صادر شد تا بتوانند از خدمات رایگان برخی اصناف مانند خدمات خودرویی، خشکشویی و سایر خدمات بهرهمند شوند.
مهیایی همچنین تأمین کالاهای اساسی را از اولویتهای مدیریت استان عنوان کرد و گفت: با تأکید استاندار گلستان، برنامهریزی دقیقی برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی انجام شد تا استان با هیچگونه کمبودی مواجه نشود.
او افزود: در این مدت حدود ۷۷ هزار بارنامه در حوزه حملونقل کالا صادر شده و ناوگان حملونقل عمومی شامل سواریها، اتوبوسها و مینیبوسها نیز بیش از ۱۴۰ هزار مسافر را در مسیرهای درون و برونشهری جابهجا کردهاند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان در پایان تأکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی، بهویژه دستگاههای خدماترسان در حوزه آب، برق، گاز و سوخت، با آمادگی کامل در حال فعالیت هستند و جلسات و کمیتههای تخصصی مرتبط با شرایط ویژه کشور به طور مستمر برگزار میشود تا خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.
هیچ کمبودی در بازار گلستان وجود ندارد/ تسهیل واردات کالاهای اساسی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گفت: به رغم شرایط جنگی در کشور اما هیچ کمبودی در بازار کالاهای اساسی وجود ندارد.
عبدالعلی کیانمهر درجلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان با اشاره به اقدامات صورتگرفته برای تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر بازار در شرایط جنگی، بیان: پس از تشکیل جلسه تنظیم بازار، مصوباتی در راستای حمایت از واحدهای اقامتی که در سال گذشته به دلیل جنگ و کودتا آسیب دیده بودند، تصویب کردیم. امسال نیز از هفته اول جلسات را برگزار کرده و به صورت روزانه با حضور دستگاههای صنعت، معدن، کشاورزی و غله برگزار میکنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان افزود: خوشبختانه وضعیت بازار استان بسیار مطلوب است و مردم در شرایط جنگی هیچ احساس کمبودی ندارند. گرچه ممکن است در مواردی افزایش قیمت داشته باشیم، اما اولویت اول ما این است که کالا در بازار وجود داشته باشد و این اتفاق به لطف خدا رقم خورده است.
او با اشاره به دستورالعملهای ابلاغی از روز اول جنگ تصریح کرد: بنا شد که واردات نهادههای اساسی را بدون تشریفات طولانی انجام دهیم. اکنون هر کسی که بخواهد نهادههای اساسی وارد کند، میتواند از مرز امیرآباد در کوتاهترین زمان ممکن این کار را انجام دهد، البته بحث استاندارد و پروتکلهای معاونت بهداشت و درمان باید رعایت شود تا خدای نکرده نهاده آلوده وارد نشود، اما در مجموع تشریفات در کوتاهترین زمان انجام میشود.
کیانمهر در خصوص وضعیت نانواییها نیز گفت: با توجه به حجم عظیم مسافرانی که در استان حضور یافتند؛ ۸۷۰ تن آرد ترمیمی به نانواییها اختصاص یافت. خوشبختانه وضعیت نانواییها نسبت به روزهای اول بسیار بهتر شده و تلاش ما بر این است که در کوتاهترین زمان ممکن مشکلات را برطرف کنیم.
او با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی استان خاطرنشان کرد: علیرغم تحریمها و شرایط جنگی، هیچ نگرانی از بابت کمبود کالا در بازار نداریم و مردم به راحتی خرید خود را انجام میدهند. از همه واحدهای تولیدی که در این شرایط سخت به فعالیت خود ادامه میدهند، قدردانی میکنم. این حضور و پایداری آنان باعث شده که کمبودی در بازار احساس نشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به شرایط ویژه کشور تأکید کرد: در شرایط فعلی، دستگاههایی نظیر مالیات، تأمین اجتماعی و بانکها هیچ کدام حق اعمال اجرای قانون علیه واحدهای تولیدی را ندارند. اگر هر کدام از این واحدها مشکلی داشته باشند، میتوانند به ما مراجعه کنند تا پس از پایان جنگ مشکلاتشان بررسی شود.
او در خصوص زنجیره تولید مرغ نیز گفت: با وجود کاهش جزئی در تولید، تلاش ما بر این است که در ماه فروردین این کاهش را جبران کنیم. جلسات حضوری با فعالان زنجیره مرغ برگزار شده تا مشکلات این بخش نیز برطرف شود.
کیانمهر در پایان با اشاره به حضور میدانی خود در شهرستانها خاطرنشان کرد: در سفرهای میدانی که به شهرستانها داشتم، خوشبختانه مشکل خاصی مشاهده نشد و مردم از وضعیت بازار رضایت دارند. مجموعه اقتصادی استان با تمام توان پای کار است و امیدواریم این آرامش و ثبات در بازار ادامه یابد.
اقامت بیش از ۷۴ هزار نفر در تأسیسات گردشگری گلستان
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان از اقامت بیش از ۷۴ هزار نفر-شب در تأسیسات گردشگری استان خبر داد و گفت: ستاد خدمات سفر گلستان از دهم اسفندماه با مشارکت ۱۴ کمیته تخصصی و نمایندگان دستگاههای اجرایی، به شکل ۲۴ ساعته در ارائه خدمات به مردم و مسافران فعال است.
فریدون فعالی نیز در ادامه این جلسه گفت: ستاد خدمات سفر استان از دهم اسفندماه سال گذشته فعالیت خود را بهصورت ویژه آغاز کرد و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و تشکیل ۱۴ کمیته تخصصی، به شکل شبانهروزی در خدمت مردم و مسافران است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با اشاره به آمار اقامت مسافران در گلستان افزود: از زمان آغاز فعالیت ویژه ستاد تا کنون، بیش از ۷۴ هزار نفر-شب در تأسیسات گردشگری استان گلستان و ۱۷ هزار و ۲۳ نفر در مراکز اسکان آموزشوپرورش اقامت داشتهاند.
او با اشاره به تفاوت وضعیت سفرها در سال جاری نسبت به سالهای پیشین گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر الگوی سفر، امسال میهمانان نوروزی در گلستان شرایط متفاوتی را تجربه کردند و هدف از سفرها بیش از هر چیز، ایجاد آرامش و حس امنیت بوده است.
فعالی افزود: در این میان، فعالان گردشگری استان علیرغم محدودیتها و فشارهای اقتصادی، با روحیه همراهی و همدلی به میدان آمدهاند و برای ایجاد دلگرمی و آرامش خاطر هممیهنان، بهویژه در استانهای متاثر از شرایط جنگی، تخفیفهایی در خدمات اقامتی و گردشگری ارائه دادهاند که جای قدردانی دارد.
او ضمن تقدیر از تلاش این مجموعهها، خواستار حمایت ویژه از فعالان عرصه گردشگری شد و گفت: انتظار داریم پس از عبور از این دوران دشوار، از تاسیسات گردشگری و اعضای ستاد خدمات سفر که در این ایام بدون وقفه فعال بودهاند، با بستههای حمایتی مانند معافیتهای مالیاتی و تسهیلات ویژه پشتیبانی شود.
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان در ادامه از اقدامات آموزش و پرورش استان برای ارائه خدمات اسکان رایگان تقدیر کرد و بیان کرد: از دهم اسفندماه، با تاکید استاندار محترم گلستان، اسکان رایگان فرهنگیان و مسافران در مدارس استان آغاز شده است که نمونهای کمنظیر در سطح کشور به شمار میرود.
او در پایان تأکید کرد: در کنار خدمات اقامتی، تأمین ارزاق و تسهیلات موردنیاز مسافران نیز با همکاری دستگاههای عضو ستاد بهخوبی مدیریت شده و گلستان همچنان با همافزایی و انسجام دستگاهها در مسیر ارائه خدمت و رفاه به مردم گام برمیدارد.
در ادامه این جلسه مدیران کل و نمایندگان دستگاههای اجرایی و خدماترسان عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان به ارائه گزارش برنامهها، اقدامات و فعالیتهای انجام شده در حوزه خدماترسانی به مردم و مسافران پرداختند.
انتهای پیام/
نظر شما