اقامت بیش از ۲۶ هزار مسافر در چهارمحال و بختیاری

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز چهارشنبه ۱۲ فروردینماه جاری گفت: از این تعداد هشت هزار و ۷۲۱ مسافر و گردشگر در اقامتگاههای رسمی و ۱۷ هزار و ۵۳۹ نفر در اقامتگاههای غیررسمی اسکان داشتهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: در این مدت همچنین ۳۱۵ مسافر و گردشگر در اقامتگاههای اضطراری استان اسکان پیدا کردند.
صادقی تصریح کرد: از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تاکنون ۹۲ هزار و ۴۲۱ شهروند، مسافر و گردشگر از جاذبههای تاریخی، فرهنگی و توریستی چهارمحال و بختیاری بازدید کردهاند.
او یادآور شد: براساس آمار ارسالی از سوی اورژانس چهارمحال و بختیاری در این مدت ۵۰۴ ماموریت مرتبط با ستاد هماهنگی خدمات سفر نوروز ۱۴۰۵ انجام شده است.
انتهای پیام/
نظر شما