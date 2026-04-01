تشویق ۲۴ مرکز اقامتی در البرز

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نادر زینالی بیان کرد: در جریان تعطیلات نوروز و با توجه به شرایط ویژه کشور، تیم‌های نظارتی این اداره‌کل عملکرد مراکز اقامتی را به‌طور مستمر رصد کردند و خوشبختانه تعدادی از این مراکز با رعایت استانداردهای لازم، خدماتی فراتر از انتظار ارائه دادند و رضایت مسافران را جلب کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز افزود: با توجه به اهمیت ایجاد انگیزه در میان فعالان گردشگری، برای ۲۴ مورد از مراکز اقامتی شاخص که در این ایام عملکردی مسئولانه و حرفه‌ای داشتند، تشویق رسمی صادر شد. این اقدام بخشی از سیاست کلان اداره‌کل در راستای الگوسازی و ارتقای سطح خدمات گردشگری است.

او با اشاره به ابعاد انسانی و اجتماعی فعالیت مراکز مورد تقدیر، گفت: برخی از این واحدها با درک شرایط خاص برخی هموطنان، امکانات اقامتی خود را برای چند شبانه‌روز به‌صورت رایگان در اختیار افراد آسیب‌دیده قرار دادند.

این مسئول بیان کرد: تجربه نشان داده است که تشویق و تقدیر از مراکز متعهد، تأثیر مستقیم بر ارتقای کیفیت خدمات دارد و به‌نوعی رقابت سالم میان بهره‌برداران ایجاد می‌کند. این امر باعث می‌شود دیگر مراکز نیز برای ارائه خدمات بهتر به مسافران انگیزه پیدا کنند و سطح کلی خدمات گردشگری ارتقا یابد.

زینالی خاطرنشان کرد: هدف ما از این اقدامات، ایجاد تعادل میان رویکرد نظارتی و حمایت هدفمند است؛ به‌طوری‌که هم عملکرد مراکز غیرمجاز کنترل شود و هم مراکز قانونمند و توانمند تشویق شوند تا ضمن ارتقای سطح خدمات، رضایتمندی مسافران نیز افزایش یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان گفت: ما در البرز با رویکردی ترکیبی، هم نظارت مستمر و هم تشویق هدفمند را پیاده‌سازی کرده‌ایم تا فرهنگ خدمات‌رسانی باکیفیت در میان فعالان گردشگری تقویت شود و تجربه سفر برای همه مسافران به بهترین شکل ممکن فراهم شود. هدف نهایی ما ارتقای رضایتمندی گردشگران و پایداری صنعت گردشگری استان است.

