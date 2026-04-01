فرزاد زارع سرپرست روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در یادداشتی نوشت: امسال اما سیزدهبدر حال و هوای متفاوتی دارد. روزهایی را پشت سر میگذاریم که فضای جامعه تحت تأثیر شرایط جنگی و نگرانیهای ناشی از آن قرار گرفته است. در چنین روزهایی، طبیعت میتواند پناهگاهی آرام برای روح و روان باشد. بارندگیهای اخیر در بسیاری از نقاط کشور، زمین را دوباره زنده کرده و دشتها و کوهپایهها را با سبزی تازه پوشانده است. این سرسبزی، پیام روشنی از امید و تداوم زندگی دارد؛ گویی طبیعت به ما یادآوری میکند که حتی پس از سختترین روزها نیز، رویش دوباره ممکن است.
حضور در طبیعت تنها یک تفریح ساده نیست. قدم زدن در فضای سبز، شنیدن صدای آب و پرندگان و تماشای شکوفهها میتواند به شکل قابل توجهی از فشارهای روحی و ذهنی بکاهد. بسیاری از پژوهشها نشان دادهاند که حتی چند ساعت حضور در طبیعت میتواند اضطراب را کاهش دهد، انرژی روانی را افزایش دهد و حس امید را در انسان تقویت کند. به همین دلیل، روز طبیعت فرصتی ارزشمند است تا خانوادهها در کنار هم، لحظاتی آرام و پرنشاط را تجربه کنند.
با این حال، لذت بردن از طبیعت باید همراه با مسئولیتپذیری باشد. طبیعت میراث مشترک همه ماست و رفتار امروز ما تعیین میکند که نسلهای آینده چه چیزی از آن به ارث خواهند برد. یکی از مهمترین اصول گردشگری مسئولانه، حفظ پاکیزگی محیط است. متأسفانه در برخی سالها پس از پایان روز سیزدهبدر، حجم زیادی از زباله در دشتها، جنگلها و کنار رودخانهها باقی میماند. این زبالهها نه تنها زیبایی طبیعت را از بین میبرند، بلکه به خاک، آب و حیاتوحش نیز آسیب میزنند.
هر خانواده میتواند با چند رفتار ساده نقش بزرگی در حفظ طبیعت داشته باشد. جمعآوری زبالهها، استفاده کمتر از ظروف یکبارمصرف، روشن نکردن آتش در مناطق حساس و خاموش کردن کامل آن در صورت استفاده، از جمله اقداماتی است که به حفظ محیطزیست کمک میکند. همچنین بهتر است از آسیب رساندن به گیاهان، شکستن شاخه درختان یا چیدن بیرویه گلهای وحشی خودداری کنیم. این گلها و گیاهان بخشی از چرخه طبیعی زندگی هستند و نقش مهمی در حفظ اکوسیستم دارند.
از سوی دیگر، احترام به طبیعت به معنای احترام به آرامش دیگران نیز هست. ایجاد سر و صدای بیش از حد، پخش موسیقی با صدای بلند یا ورود به مناطق حساس طبیعی میتواند آرامش محیط را بر هم بزند و به حیاتوحش آسیب برساند. گردشگری مسئولانه یعنی لذت بردن از طبیعت، بدون آنکه به آن آسیبی وارد کنیم.
سیزدهم فروردین میتواند فرصتی باشد برای تمرین همین نگاه مسئولانه. روزی که در کنار شادی و تفریح، یاد بگیریم چگونه مهربانتر با زمین رفتار کنیم. طبیعت ایران با کوهها، جنگلها، رودخانهها و دشتهای زیبا، سرمایهای ارزشمند است که باید با دقت و احترام از آن نگهداری کنیم.
شاید در روزهایی که جامعه با فشارها و نگرانیهای مختلف روبهروست، طبیعت بیش از همیشه بتواند مرهمی برای دلها باشد. کافی است لحظهای در میان سبزی بهار بایستیم، نفس عمیقی بکشیم و به یاد بیاوریم که زندگی همچنان جاری است. اگر امروز با مهربانی از طبیعت مراقبت کنیم، فردا نیز همین طبیعت با سخاوت خود به ما آرامش، زیبایی و امید هدیه خواهد داد.
امیدوارم این روز طبیعت، آغازی برای آرامش و امنیت پایدار برای تمام مردم عزیزمان باشد و طراوت و سرسبزی طبیعت، نویدبخش روزهایی پر از صلح و شادی برای ایران و ایرانی باشد.
