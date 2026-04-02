به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز پنج‌شنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۵ گفت: در پی دعوت مقام معظم رهبری مبنی بر حضور مردم در طبیعت و کاشت نهال‌های امید در سراسر ایران اسلامی با همراهی همکاران در آرامگاه فردوسی، ضمن بزرگداشت یاد شهدا چند اصله نهال کاشته شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: از مهم‌ترین وظایف وزارتخانه متبوع در حال حاضر یادآوری و زنده نگاه داشتن عظمت ایران اسلامی و ایجاد روحیه نشاط و ایجاد امید در حاشیه جنگ رمضان است که در تلاش تمام همکاران ما در این اداره کل به ویژه در ایام نوروز همین مهم بوده است.

او تصریح کرد: با هدف لبیک به دستور رهبر معظم انقلاب در محل آرامگاه فردوسی به یاد شهدای رمضان و خاصه شهید دانشمند هوا و فضا سعید شمقدری در محل آرامگاه بزرگترین شاعر حماسه سرای ایرانی فردوسی نهال های امید کاشته شدند.

