به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین ایزدی ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از پارک جنگلی شهید زارع ساری اظهار کرد: همزمان با روز طبیعت، بر اساس دستور و تأکید استاندار، تمامی ناظران و دبیران ستاد اجرایی خدمات سفر در سراسر استان، حضوری مستمر و فعال در تفرجگاهها و مراکز اقامتی دارند تا اطمینان حاصل شود که میزبانی شایستهای از هموطنان عزیز صورت میگیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران با اشاره به وضعیت حضور گردشگران در مرکز استان افزود: در بازدیدی که امروز از تفرجگاههای شهرستان ساری، بهویژه پارک جنگلی شهید زارع داشتیم، شاهد استقبال گسترده و سیل جمعیت بودیم.
او با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی از سوی خانوادهها برای سپری کردن روزی خوش و ایمن، به ارائه آمار تجمیعی سفرها پرداخت و گفت: از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ و با آغاز بهکار رسمی ستاد اجرایی خدمات سفر تاکنون، قریب به ۱۰ میلیون نفر از جاذبههای گردشگری و تفرجگاههای استان مازندران بازدید کردهاند.
او در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما فراتر از آمار و ارقام جمعیت، دستیابی به همان رضایتمندی است که مقام عالی وزارت بر آن تأکید داشتند؛ امیدواریم عملکرد مجموعه ستاد در نهایت منجر به رضایت خاطر و آرامش مردم و هموطنان عزیز شود.
