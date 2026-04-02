۱۳ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران خبر داد: 

میزبانی مازندران از ۱۰ میلیون مسافر نوروزی در جاذبه‌های گردشگری/ حضور فعال ناظران در روز طبیعت

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به بازدید قریب به ۱۰ میلیون نفر از جاذبه‌های استان از آغاز ستاد نوروزی، از ارائه خدمات رایگان در برخی تفرجگاه‌های شاخص و حضور مستمر ناظران برای تأمین رضایتمندی مسافران در روز طبیعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین ایزدی ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از پارک جنگلی شهید زارع ساری اظهار کرد: همزمان با روز طبیعت، بر اساس دستور و تأکید استاندار، تمامی ناظران و دبیران ستاد اجرایی خدمات سفر در سراسر استان، حضوری مستمر و فعال در تفرجگاه‌ها و مراکز اقامتی دارند تا اطمینان حاصل شود که میزبانی شایسته‌ای از هموطنان عزیز صورت می‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به وضعیت حضور گردشگران در مرکز استان افزود: در بازدیدی که امروز از تفرجگاه‌های شهرستان ساری، به‌ویژه پارک جنگلی شهید زارع داشتیم، شاهد استقبال گسترده و سیل جمعیت بودیم.

او با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی از سوی خانواده‌ها برای سپری کردن روزی خوش و ایمن، به ارائه آمار تجمیعی سفرها پرداخت و گفت: از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ و با آغاز به‌کار رسمی ستاد اجرایی خدمات سفر تاکنون، قریب به ۱۰ میلیون نفر از جاذبه‌های گردشگری و تفرجگاه‌های استان مازندران بازدید کرده‌اند.

او در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما فراتر از آمار و ارقام جمعیت، دستیابی به همان رضایتمندی است که مقام عالی وزارت بر آن تأکید داشتند؛ امیدواریم عملکرد مجموعه ستاد در نهایت منجر به رضایت خاطر و آرامش مردم و هموطنان عزیز شود.

ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

