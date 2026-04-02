توسعه گردشگری پاک همسو با حفاظت از منابع طبیعی

به گزارش میراث آریا، حسین ایزدی ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ در مراسمی که با حضور آیت‌الله لائینی، نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: امروز درخت نه تنها یک موجود زنده، بلکه نمادی از حیات است که حفاظت و نگهداری از آن مورد تأکید ویژه مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به پیوند ناگسستنی صنعت توریسم و طبیعت، افزود: تأسیسات گردشگری ما باید در تناسب کامل با حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی باشند تا بتوانیم به معنای واقعی کلمه، «گردشگری پاک» را در سطح استان محقق کنیم.

ایزدی همچنین با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا تصریح کرد: امروز به همراه نماینده معزز ولی‌فقیه، نهالی را به نام «شهید» غرس کردیم؛ چرا که شهید همواره زنده است و درختی که به نام او کاشته می‌شود، مسیر و یادش را جاودانه می‌سازد. ما متعهدیم که در پاسداشت خون شهدا و صیانت از این حیات طیبه و شجره‌های پاکی که نسل جوان ما در این سرزمین هستند، گام‌های مؤثری برداریم.

