بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز پنجشنبه ۱۳ فروردینماه جاری گفت: افزونبر ۸۰۰ جاذبه گردشگری در چهارمحال و بختیاری همزمان با روز طبیعت میزبان شهروندان، مسافران و گردشگران نوروزی ورودی به این استان شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: طبیعت بهاری بکر و دستنخورده شهرستانهای ۱۲ گانه این استان باعث شده است تا در طول سال و بهویژه نوروز و همچنین همزمان با روز طبیعت، شهروندان، مسافران و گردشگران مختلف لحظات خوشی را در طبیعت بام ایران سپری کنند.
صادقی تصریح کرد: سالانه بهویژه در نوروز مسافران و گردشگران فراوانی از جاذبههای طبیعی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان سامان بازدید میکنند.
او یادآور شد: هماکنون زیرساختهای لازم برای میزبانی از مسافران و گردشگران نوروزی ورودی به چهارمحال و بختیاری فراهم است.
انتهای پیام/
نظر شما