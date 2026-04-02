همزمان با روز طبیعت؛ آیین کاشت نهال در بوستان لاله تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین کاشت نهال که با حضور حسین خوش‌اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران، جمعی از مدیران حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، مدیران شهری و شهروندان برگزار شد، بر اهمیت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار شهری تأکید شد.

این برنامه در راستای پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت کاشت درخت و حفظ منابع طبیعی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با کاشت نهال، گامی نمادین در جهت پاسداشت طبیعت و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی برداشتند.

همچنین در این آیین، یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه امام شهید و ۱۶۸ دانش‌آموز میناب گرامی داشته شد و کاشت نهال‌ها به نام این عزیزان انجام شد.

در حاشیه این برنامه، خوش‌اقبال با شهروندانی که به مناسبت روز طبیعت در بوستان لاله حضور داشتند، دیدار و گفت‌وگویی صمیمانه داشت و از نزدیک در جریان مطالبات و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

او همچنین از غرفه‌های مرتبط با محیط زیست و بازیافت بازدید کرد و اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش شهروندی و مدیریت پسماند را مورد تقدیر قرار داد.

فرماندار تهران در این بازدید با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست، از برنامه‌ریزی برای توزیع رایگان کیسه‌های زباله و ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی در روز طبیعت خبر داد و این اقدامات را گامی مؤثر در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ صیانت از طبیعت دانست.

در این مراسم، مهدی وحیدی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهر تهران، امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، وجیهه قاسمی مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و جمعی از مدیران شهرداری منطقه ۶، فرماندار تهران را همراهی کردند.

این آیین در فضایی صمیمی و با استقبال شهروندان برگزار شد و جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال حفظ محیط زیست را به نمایش گذاشت.

