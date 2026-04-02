۱۳ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲

همزمان با روز طبیعت؛ آیین کاشت نهال در بوستان لاله تهران برگزار شد

همزمان با فرا رسیدن روز طبیعت، آیین کاشت نهال با هدف گسترش فضای سبز شهری، تقویت زیرساخت‌های زیست‌محیطی و ترویج فرهنگ درختکاری در بوستان لاله تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین کاشت نهال که با حضور حسین خوش‌اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران، جمعی از مدیران حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، مدیران شهری و شهروندان برگزار شد، بر اهمیت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار شهری تأکید شد.

این برنامه در راستای پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت کاشت درخت و حفظ منابع طبیعی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با کاشت نهال، گامی نمادین در جهت پاسداشت طبیعت و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی برداشتند.

همچنین در این آیین، یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه امام شهید و ۱۶۸ دانش‌آموز میناب گرامی داشته شد و کاشت نهال‌ها به نام این عزیزان انجام شد.

در حاشیه این برنامه، خوش‌اقبال با شهروندانی که به مناسبت روز طبیعت در بوستان لاله حضور داشتند، دیدار و گفت‌وگویی صمیمانه داشت و از نزدیک در جریان مطالبات و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

او همچنین از غرفه‌های مرتبط با محیط زیست و بازیافت بازدید کرد و اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش شهروندی و مدیریت پسماند را مورد تقدیر قرار داد.

فرماندار تهران در این بازدید با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست، از برنامه‌ریزی برای توزیع رایگان کیسه‌های زباله و ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی در روز طبیعت خبر داد و این اقدامات را گامی مؤثر در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ صیانت از طبیعت دانست.

در این مراسم، مهدی وحیدی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهر تهران، امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، وجیهه قاسمی مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و جمعی از مدیران شهرداری منطقه ۶، فرماندار تهران را همراهی کردند.

این آیین در فضایی صمیمی و با استقبال شهروندان برگزار شد و جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال حفظ محیط زیست را به نمایش گذاشت.

کد خبر 1405011401046
وجیهه قاسمی
دبیر مرضیه امیری

