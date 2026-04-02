پویش مردمی درختکاری در پیشوا با الهام از فرمان رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن ژاله‌نیا گفت: این پویش مردمی با هدف توسعه درخت‌کاری و گسترش فرهنگ توجه به طبیعت برگزار شد و زمینه مشارکت شهروندان در یک اقدام مؤثر زیست‌محیطی را فراهم کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا بیان کرد: در روز پنج‌شنبه ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، همزمان با آغاز فصل رویش، شهرداری پیشوا ۵۰ اصله درخت را در ضلع شمالی حرم مطهر آستانه امامزاده جعفر (ع) کاشت.

او اظهار کرد: این حرکت نمادین با هدف ترویج فرهنگ درخت‌کاری و ارتقای سرانه فضای سبز شهری انجام شد و گامی مؤثر برای تحقق منویات رهبر انقلاب و حفاظت از محیط زیست محسوب می‌شود. این پویش فرصتی ارزشمند برای مشارکت شهروندان در ساختن ایرانی سبزتر بود.

ژاله‌نیا حضور خانواده‌های معظم شهیدان اصغریان، حیدری نارکی، صادقی کتی و مومنی را از بخش‌های مهم این مراسم دانست و گفت که به یاد شهدای والامقام، نهال‌هایی در محوطه حرم مطهر کاشته شد.

