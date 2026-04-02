۱۳ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲

پویش مردمی درختکاری در پیشوا با الهام از فرمان رهبر انقلاب

پویش مردمی درختکاری در پیشوا با الهام از فرمان رهبر انقلاب

پویش مردمی درخت‌کاری در پیشوا همزمان با آغاز فصل بهار و در راستای اجرای فرمان رهبر انقلاب اسلامی با مشارکت شهرداری و خانواده‌های شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن ژاله‌نیا گفت: این پویش مردمی با هدف توسعه درخت‌کاری و گسترش فرهنگ توجه به طبیعت برگزار شد و زمینه مشارکت شهروندان در یک اقدام مؤثر زیست‌محیطی را فراهم کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا بیان کرد: در روز پنج‌شنبه ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، همزمان با آغاز فصل رویش، شهرداری پیشوا ۵۰ اصله درخت را در ضلع شمالی حرم مطهر آستانه امامزاده جعفر (ع) کاشت.

او اظهار کرد: این حرکت نمادین با هدف ترویج فرهنگ درخت‌کاری و ارتقای سرانه فضای سبز شهری انجام شد و گامی مؤثر برای تحقق منویات رهبر انقلاب و حفاظت از محیط زیست محسوب می‌شود. این پویش فرصتی ارزشمند برای مشارکت شهروندان در ساختن ایرانی سبزتر بود.

ژاله‌نیا حضور خانواده‌های معظم شهیدان اصغریان، حیدری نارکی، صادقی کتی و مومنی را از بخش‌های مهم این مراسم دانست و گفت که به یاد شهدای والامقام، نهال‌هایی در محوطه حرم مطهر کاشته شد.

کد خبر 1405011401053
وجیهه قاسمی
دبیر مرضیه امیری

