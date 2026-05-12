به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم تقدیر از مدیر اداره میراث‌فرهنگی تهران صبح روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، با حضور عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، افشین سهراب‌خان، رئیس سازمان بازرسی استان تهران و منطقه یک کشور و حسین خوش اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، گزارشی جامع از اقدامات دستگاه‌های اجرایی استان در طول جنگ رمضان ارائه شد. خسروپناه در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت حفظ و بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی در ایام جنگ تحمیلی، افزود که پرسنل میراث‌فرهنگی حتی در ایام نوروز نیز بدون وقفه در اماکن تاریخی حضور داشتند و اقدامات فرهنگی مناسب را انجام دادند.

علی رئیسی، مشاور اجرایی مدیرکل و مدیر هماهنگی امور شهرستان‌های اداره کل میراث‌فرهنگی استان تهران نیز تأکید کرد: که قدردانی از تلاش‌های فرهنگی در سطح شهرستان تهران نشان‌دهنده اهمیت اطلاع‌رسانی و توجه به آسیب‌های وارد شده به میراث‌فرهنگی و اماکن تاریخی است.

او خاطرنشان کرد که برنامه‌های انجام‌شده در دوران جنگ و پس از آن بازتاب گسترده‌ای در سطح استان داشته و اجرای تور بازدید از بناهای بی‌دفاع تهران، با حضور ۵۷ سفیر و نمایندگان کشورهای خارجی مستقر در تهران به همراه بیش از ۱۰۰ خبرنگار داخلی و خارجی، نمونه‌ای بارز از کار تیمی و هماهنگی دقیق بین دستگاه‌ها بود که بازتاب داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای داشت.

رئیسی افزود: مدیر اداره میراث‌فرهنگی شهر تهران در کنار انجام وظایف محوله، همکاری مستمر و مؤثری با فرمانداری تهران و سایر دستگاه‌های فرهنگی در دوران جنگ رمضان داشته است.

این تقدیرنامه، علاوه بر قدردانی از عملکرد مدیر اداره میراث‌فرهنگی، نشان‌دهنده اهمیت حفاظت و اطلاع‌رسانی پیرامون میراث‌فرهنگی و تاریخی شهر تهران در شرایط حساس و بحرانی است و نقش هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف در این مسیر را برجسته می‌کند.

