میز خدمت شبانه در پاکدشت برپا شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، اسدالله تاجیک گفت: به همت فرمانداری شهرستان پاکدشت و با هدف تسهیل در ارتباط مستقیم مردم با مسئولان، میز خدمت هر شب در میدان شهید امام خامنهای (ره) برپا میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان پاکدشت بیان کرد: در این برنامه، مهدی قمی، فرماندار پاکدشت و جمعی از مسئولان ادارات شهرستان حضور مییابند و برای بررسی و رفع مشکلات شهروندان، به درخواستها و مسائل آنان رسیدگی میکنند.
او اظهار کرد: برگزاری مستمر میز خدمت در فضای عمومی شهر، گامی مؤثر برای ارتقای رضایتمندی مردم و تسریع در حل مشکلات آنان است.
تاجیک افزود: این برنامه هر شب در میدان شهید امام خامنهای (ره) برگزار میشود و فرصت مناسبی برای گفتوگوی مستقیم مردم با مسئولان و پیگیری سریع مطالبات شهروندان فراهم میکند.
انتهای پیام/
نظر شما