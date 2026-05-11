میز خدمت شبانه در پاکدشت برپا شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اسدالله تاجیک گفت: به همت فرمانداری شهرستان پاکدشت و با هدف تسهیل در ارتباط مستقیم مردم با مسئولان، میز خدمت هر شب در میدان شهید امام خامنه‌ای (ره) برپا می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت بیان کرد: در این برنامه، مهدی قمی، فرماندار پاکدشت و جمعی از مسئولان ادارات شهرستان حضور می‌یابند و برای بررسی و رفع مشکلات شهروندان، به درخواست‌ها و مسائل آنان رسیدگی می‌کنند.

او اظهار کرد: برگزاری مستمر میز خدمت در فضای عمومی شهر، گامی مؤثر برای ارتقای رضایت‌مندی مردم و تسریع در حل مشکلات آنان است.

تاجیک افزود: این برنامه هر شب در میدان شهید امام خامنه‌ای (ره) برگزار می‌شود و فرصت مناسبی برای گفت‌وگوی مستقیم مردم با مسئولان و پیگیری سریع مطالبات شهروندان فراهم می‌کند.

انتهای پیام/